Venti giorni, cioè tre settimane. Questo il tempo ipotizzato all'interno della maggioranza di centrodestra per la definizione della questione dell'assessorato a Fratelli d'Italia. Si tratta di indicare il successore di Fabio Tagliaferri, ora alla guida di Ales spa. Ma c'è anche la possibilità di una staffetta in giunta, tutta interna alla lista civica Frosinone Capoluogo. Con Pasquale Cirillo che potrebbe raccogliere il testimone da Maria Rosaria Rotondi. Declinare l'intera situazione al condizionale è d'obbligo però.

Le variabili non mancano. Intanto sabato scorso non è passato inosservato un incontro a pranzo (presso l'Osteria Santa Lucia) tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri. Sicuramente avranno parlato dell'attuale situazione politica. Comunque il faccia a faccia tra Mastrangeli e Tagliaferri è significativo. Intanto domani si svolgerà la seduta dedicata al question time: interrogazioni a risposta immediata e interpellanze.

Fratelli d'Italia

Indicare il successore di Fabio Tagliaferri non è un'operazione semplicissima, per tanti motivi. Proprio per questo alla fina sarà Massimo Ruspandini (parlamentare e presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni) a trarre le conclusioni e a formulare l'indicazione. Le opzioni non mancano, ma vanno valutati tutti gli scenari. All'inizio della consiliatura Fratelli d'Italia ha indicato due esterni per la giunta: Fabio Tagliaferri e Simona Geralico. Oggi bisognerà vedere. Non è un mistero che Sergio Crescenzi confidi nella possibile designazione, dopo aver sfiorato l'elezione a consigliere provinciale per un solo voto ponderato proprio del Comune capoluogo. Ma pure Alessia Turriziani è in prima fila per l'entrata nell'esecutivo. Il primo dei non eletti è Marco Ferrara, che subentrerebbe nel caso di nomina di uno tra Alessia Turriziani e Sergio Crescenzi. Se poi si dovesse effettuare un'operazione politica finalizzata alla nomina in giunta di entrambi i consiglieri, allora, oltre a Ferrara, farebbe il suo ingresso nell'emiciclo di Palazzo Munari pure l'ex sindaco Paolo Fanelli. Restando a Paolo Fanelli, il suo nome era circolato come possibile assessore venti mesifa. E l'indicazione era arrivata proprio da Sergio Crescenzi. La domanda è: Sergio Crescenzi potrebbe avanzare l'opzione di Fanelli come assessore esterno qualora la scelta non dovesse ricadere su di lui? Ma c'è pure da tenere presente l'aspetto del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Formato da quattro esponenti: Franco Carfagna, Alessia Savo, Alessia Turriziani e Sergio Crescenzi. Siamo in una fase particolarmente importante e delicata. Sia a livello politico nazionale (le europee alle porte) sia al Comune di Frosinone. La domanda sullo sfondo è: Sergio Crescenzi resterebbe in Fratelli d'Italia se non dovesse essere indicato come assessore? C'è pure da aggiungere che il partito intende sentirsi libero di effettuare tutte le valutazioni politiche prima di individuare il profilo giusto per l'assessore.

Il documento

Pasquale Cirillo, consigliere comunale di Frosinone Capoluogo, sta lavorando alla stesura di un documento che ha l'obiettivo di blindare l'assetto della giunta. Sganciandolo dai processi di scomposizione e composizione dei gruppi consiliari. Peraltro Cirillo potrebbe entrare nell'esecutivo come assessore. Al posto di Maria Rosaria Rotondi. Un'operazione interna alla lista civica. Vedremo, perché pure in tal caso la situazione è in evoluzione. La nomina di Cirillo in giunta determinerebbe l'ingresso come consigliere di Domenico Fagiolo, primo dei non eletti di Frosinone Capoluogo. Poi però Fagiolo si è avvicinato alla Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. Ecco perché si sta cercando un perimetro politico-amministrativo condiviso. Il termine "chiave" è proprio condiviso. Nel senso che un documento del genere avrebbe una sua valenza soltanto se venisse sottoscritto da tutti i consiglieri della maggioranza. Non è facile. Il sindaco Riccardo Mastrangeli sta osservando la situazione.

Numeri e novità

La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 aveva questa composizione: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. Più il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, il quale raggiunse un'intesa al ballottaggio proprio con Mastrangeli. Questa invece la composizione della giunta: 2 assessori alla Lista Ottaviani (che esprime pure il presidente del consiglio comunale), 2 a Fratelli d'Italia, 1 alla Lista per Frosinone (che indica il vicesindaco), 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Frosinone Capoluogo. Quindi c'è Alessandra Sardellitti, che fa riferimento a Mauro Vicano, sempre in virtù dell'intesa al ballottaggio. Dal mese di ottobre però la situazione è cambiata. Dopo una verifica di maggioranza a seguito di una seduta consiliare caraterizzata da forti tensioni, venne elaborato una mozione di fiducia al sindaco. Non sottoscritta da quattro esponenti: Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). Con Massimiliano Tagliaferri la situazione è stata poi chiarita, mentre a Pizzutelli e Bortone vennero revocate le deleghe. Da quel momento Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone hanno costituito un gruppo "di fatto". Sentendosi liberi di votare o meno con il resto della maggioranza. Resta da capire cosa può succedere nel futuro prossimo. Se per esempio i tre formalizzeranno la composizione di un nuovo gruppo, che potrebbe chiedere una rappresentanza in giunta. Anche se le distanze sono emerse soprattutto sul versante programmatico-amministrativo. La sensazione è che adesso si andrà avanti con una maggioranza a 17-19 consiglieri. Aspettando la votazione sul bilancio per trarre tutte le conclusioni possibili. Il documento contabile ha un'indubbia valenza politica. Lo scorso anno venne approvato con 22 sì su 22 consiglieri di maggioranza. Attenzione altresì alle mosse dell'opposizione. In particolare della Lista Marini.