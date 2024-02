Non c'è solo da trovare un sostituto a Fabio Tagliaferri (FdI), andato a guidare il cda di Ales (società in house del Mic), nel rimpasto forzato della giunta Mastrangeli, ma, secondo gli ultimi scenari, che si vanno prospettando, all'orizzonte ci sarebbe anche una staffetta, nel posto nell'esecutivo comunale occupato da "Frosinone Capoluogo", tra Maria Rosaria Rotondi (oggi assessore esterno a polizia municipale, sicurezza, disciplina della viabilità e traffico) e il consigliere Pasquale Cirillo, già assessore al patrimonio nell'amministrazione Ottaviani, che porta come medaglia sul petto l'operazione di acquisizione di palazzo Munari, diventato poi nuova e prestigiosa sede comunale, da Banca d'Italia.

L'ingresso di Cirillo libererebbe il posto per l'entrata in Consiglio di Domenico Fagiolo, che, con i suoi 161 voti, è risultato il primo dei non eletti della lista "Frosinone Capoluogo" nelle ultime elezioni amministrative e che, oggi, secondo i rumors, viene, tuttavia, dato molto vicino ad Antonio Scaccia, vice sindaco e leader della "Lista per Frosinone".

Sul fronte "Fratelli d'Italia" è partita la successione a Fabio Tagliaferri, ex assessore a welfare, politiche sociali e fragilità sociali. Nelle ultime ore sembra aver preso quota il nome di Daniele Colasanti con alle spalle importanti esperienze in precedenti amministrazioni. In lizza, con concrete possibilità di nomina, anche il consigliere in carica Alessia Turriziani, avvocato esperta di diritto del lavoro e di famiglia. Meno chance, al momento, sembrerebbe avere Sergio Crescenzi, presidente della commissione consiliare lavori pubblici e assessore al personale, alla polizia locale e alla sicurezza nella prima amministrazione Ottaviani.

L'ingresso in giunta di Turriziani o Crescenzi libererebbe il posto a Marco Ferrara, quello di Colasanti no in quanto assessore esterno.

In ogni caso, il rimpasto è destinato a cambiare alcuni equilibri all'interno della maggioranza, tanto che sta serpeggiando l'ipotesi, neanche troppo peregrina, di rafforzare il patto di consiliatura sottoscritto praticamente dalla totalità dei consiglieri poche settimane fa. In meno di un mese, comunque, tutte le riserve dovrebbero essere sciolte.