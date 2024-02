Scende in campo l'avvocato Maria Debora Bovenga alle prossime comunali di Isola del Liri: si dice pronta a guidare la città delle Cascate. «Vi dichiaro la mia disponibilità a candidarmi a sindaco di Isola del Liri, con umiltà e dedizione non lascerò da soli i giovani che mi hanno chiesto di fare squadra e tutti coloro che in me vedono l'alternativa e l'elemento di rottura dei vecchi schemi della politica (con la "p" minuscola) locale». Corrono per indossare la fascia tricolore anche Antonella Di Pucchio e il sindaco Massimiliano Quadrini che tenterà il mandato bis, anche se si attende l'ufficialità.