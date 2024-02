Almeno venti giorni. Forse di più. Intanto il sindaco Riccardo Mastrangeli ha mantenuto ad interim le deleghe ai servizi sociali e alle fragilità, amministrate fino a ieri da Fabio Tagliaferri. Si tratta di una "casella" in quota Fratelli d'Italia e il primo cittadino si confronterà con i vertici del partito di Giorgia Meloni. A cominciare naturalmente dal deputato e presidente provinciale Massimo Ruspandini. Si tratta di capire come intenderà muoversi FdI. Intanto se opterà per un consigliere eletto o per un esterno. Vale la pena di ricordare che diciannove mesi fa vennero indicati due esterni: Fabio Tagliaferri e Simona Geralico. Occorrerà una valutazione politica globale. I consiglieri comunali che potrebbero essere tenuti in considerazione come assessori sono due: Alessia Turriziani e Sergio Crescenzi.

Quest'ultimo a dicembre ha sfiorato l'elezione a consigliere provinciale per un solo voto ponderato del Comune capoluogo. Probabilmente si aspetta un segnale dal partito. Gli altri due consiglieri di Fratelli d'Italia sono Franco Carfagna (capogruppo e potenzialmente in corsa per la carica di coordinatore cittadino se Fabio Tagliaferri opterà per un passo indietro) e Alessia Savo (presidente della commissione regionale sanità). Entrambi hanno altri ruoli quindi. La nomina in giunta di un consigliere determinerebbe l'ingresso in aula di Marco Ferrara, primo dei non eletti. Per lui sarebbe un ritorno considerando che ha già ricoperto la carica nella scorsa consiliatura.

Ma il partito potrebbe decidere di proseguire ancora lungo la strada degli esterni. Pure in tal caso i nomi che circolano sono due. Il primo è quello dell'avvocato Elisabetta Tozzi, che è già stata assessore comunale a Frosinone nell'ultimo scorcio della scorsa consiliatura. Il secondo è quello dell'avvocato Daniele Colasanti, da sempre schierato sulle posizioni del partito. Dicevamo dei tempi, che non saranno brevissimi. Ma neppure ci si può cullare sugli allori.

Detto tutto questo, si attende la convocazione delle sedute del consiglio comunale: ordinaria e question time. Serviranno (come da diversi mesi a questa parte) come "termometro" politico della coalizione di centrodestra. Ma pure delle opposizioni. In maggioranza la situazione è nota. Da ottobre esiste un gruppo di fatto, quello formato da Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). La domanda è: potrebbero costituire ufficialmente un gruppo e quindi rivendicare l'attribuzione di un assessorato? Perché a quel punto sarebbe importante capire quali sarebbero le risposte del sindaco Mastrangeli e degli altri gruppi della maggioranza. Quindi bisognerà valutare ulteriori situazioni. Per esempio non è un mistero che da mesi ci sono dei malumori di Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Non dimenticando che l'esito delle provinciali ha comunque aperto un problema. Infatti sia Maurizio Scaccia (Forza Italia) che Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) stanno analizzando la situazione.

Sul versante delle opposizioni filtra un'indiscrezione: la Lista Marini potrebbe decidere di votare il bilancio. Il documento contabile è l'atto più importante per un Comune, sia sotto il profilo politico che amministrativo. Nei mesi scorsi alcuni segnali non sono mancati. Intanto ci sono stati dei confronti tra Riccardo Mastrangeli e Michele Marini. In secondo luogo sia il consigliere Andrea Turriziani che il coordinatore della civica Francesco Trina hanno lasciato chiaramente intendere che delle convergenze potrebbero trovarsi con una certa facilità. E non necessariamente limitate all'aspetto programmatico. Una cosa è certa: il voto al bilancio rappresenterebbe una sorta di passaggio del Rubicone sotto ogni punto di vista.