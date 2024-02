«Dopo ventisei anni di presenza pressoché ininterrotta tra gli scranni del consiglio comunale della nostra città, è arrivato per me il momento del saluto». Con queste parole si apre la lettera di dimissioni di Fabio Tagliaferri dalla carica di assessore ai Servizi sociali del Comune di Frosinone. Lascia infatti l'incarico per quello di presidente del consiglio di amministrazione di Ales Spa, società partecipata del ministero della Cultura.

«È stato un percorso lungo il quale sono cresciuto e maturato - si legge ancora nella lettera - come uomo e come amministratore, grazie agli insegnamenti che in questo Comune ho ricevuto da ciascuno di voi, anche e soprattutto quando le cose non sono andate come avrei desiderato.

Tantissimi sono i ricordi che affollano la mia mente e che porterò per sempre con me perché fanno parte della mia storia».