In realtà non c'è più tutto questo tempo. Si voterà l'8 e 9 giugno e questo vuol dire che le liste dovranno essere presentate un mese prima. Vuol dire che la situazione delle candidature dovrà essere definita tra febbraio e marzo. Per poi limare i dettagli ad aprile. Della circoscrizione Centro (nella quale verranno eletti 15 eurodeputati) fanno parte il Lazio, la Toscana, l'Umbria e le Marche. Si vota con il sistema proporzionale e si potranno esprimere fino a tre preferenze. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, a cominciare dalle scelte del presidente del consiglio e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e della segretaria del Pd Elly Schlein. A livello locale sarà sempre complicato raggiungere l'obiettivo di eleggere un rappresentante del territorio.

La situazione nel Pd

Nell'edizione di ieri il quotidiano La Repubblica ha riportato la notizia che Nicola Zingaretti potrebbe ritirarsi dalla corsa alla candidatura. Da capire se si tratta di una strategia (un sasso nello stagno per smuovere una situazione bloccata) o se invece l'ex Governatore del Lazio davvero non intende più essere della partita. Intanto però è iniziato il "totonomi" alternativo. E in cima alla lista c'è Daniele Leodori, segretario e consigliere regionale del partito. Bisognerà verificare la possibilità di una candidatura della Schlein. In campo nella circoscrizione ci sarà comunque il sindaco di Firenze Dario Nardella. Tornando al Lazio, ci sono altri nomi in campo. Innanzitutto Marta Bonafoni.

Ma pure Massimiliano Valeriani. E Sara Battisti, consigliere regionale della provincia di Frosinone. Un'opzione fattibile. Più di quella di Francesco De Angelis, presidente regionale del partito e già europarlamentare nel quinquennio 2009-2014. Se si candida Leodori, è complicato che pure De Angelis possa concorrere. Una eventuale elezione di Sara Battisti come europarlamentare determinerebbe l'entrata in consiglio regionale di Antonio Pompeo. Uno scenario di pacificazione all'interno del Pd provinciale.

Il centrodestra

In Fratelli d'Italia la prima mossa sarà quella legata alla possibilità di una candidatura di Giorgia Meloni. Va detto che nei mesi scorsi per la circoscrizione Centro si era ventilata pure la possibilità della discesa in campo di Arianna Meloni. Ci sarà sicuramente l'europarlamentare uscente Nicola Procaccini. Tra gli altri nomi che circolano nel Lazio, quelli del presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma e dell'assessore Fabrizio Ghera. Per quanto concerne la provincia di Frosinone, da valutare la possibilità di una candidatura dell'assessore del capoluogo Fabio Tagliaferri.

Per quanto concerne Forza Italia, ci sarà sicuramente l'europarlamentare in carica Salvatore De Meo. Per il resto saranno il segretario nazionale Antonio Tajani e il coordinatore regionale Claudio Fazzone a decidere.

Nella Lega ad un passo dalla candidatura Mario Abbruzzese, che in passato è stato presidente del consiglio regionale del Lazio. Gli altri sono: Pino Cangemi (vicepresidente del consiglio regionale del Lazio) e gli europarlamentari uscenti Matteo Adinolfi e Cinzia Bonfrisco. In ogni caso sono già tutti concentrati sulle elezioni europee, indipendentemente dalle candidature.

Antonello Antonellis, segretario provinciale di Azione, rileva: «Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo rappresentano un momento fondamentale per il futuro, ed i valori, del mondo libero. Un appuntamento importante anche per il nostro partito, per il suo ruolo politico, per il suo radicamento nella società. Il coinvolgimento dei territori resta lo strumento più importante per un risultato vitale per il futuro di Azione, coinvolgimento che possa prevedere anche candidature di prestigio e rappresentative, che potrebbero avere anche un ruolo di traino per le contemporanee elezioni amministrative. Altresì, è importante che le scelte siano il frutto di un processo partecipato negli organismi di partito, che vanno ricostituiti mediante il congresso regionale, da celebrarsi in tempi brevi».

Come è andata nel 2019

In provincia di Frosinone la Lega nel 2019 ottenne 96.670 voti, pari al 40,3%. Percentuale largamente superiore a quella del Lazio (32,6%), della circoscrizione centro (33,4%) e del livello nazionale (34,3%). In Ciociaria Fratelli d'Italia raggiunse l'8,9%, in virtù di 21.319 voti. Nel Lazio il 9%, nella circoscrizione centro il 6,9%, in Italia il 6,4%. Il Partito Democratico nel 2019 in Ciociaria mise in fila 38.536 voti, attestandosi al 16%. Percentuale decisamente più bassa rispetto a quella del Lazio (23,7%), della circoscrizione centro (26,8%) e dell'Italia (22,6%). Sempre nel 2019 il Movimento Cinque Stelle in provincia di Frosinone totalizzò 44.494 voti, pari al 18,5%: nel Lazio il 17,9%, nella circoscrizione centro il 15,9%, in Italia il 17%. Mentre Forza Italia in Ciociaria arrivò all'8,1%: 19.472 voti.

Nel Lazio il 6,7%, nella circoscrizione centro il 6,2%. In Italia l'8,7%. La provincia di Frosinone ha un europarlamentare uscente: si tratta di Maria Veronica Rossi (Lega). Nella lista del Carroccio ottenne 23.417 preferenze nella circoscrizione, delle quali 12.318 in Ciociaria. Nel 2019 risultò la prima dei non eletti. Nel 2023 è diventata parlamentare europea dopo le dimissioni della collega di partito Simona Baldassarre, nominata assessore in Regione Lazio. In cinque anni gli equilibri politici sono cambiati totalmente.

Le amministrative

L'8 e 9 giugno ci sarà l'election day. Cioè si voterà contemporaneamente pure le amministrative. In provincia di Frosinone gli elettori saranno chiamati alle urne in 36 dei 91 Comuni. Riflettori accesi soprattutto su Cassino e Veroli.

Si voterà pure ad Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.