È il Partito Democratico che deve sciogliere gli ultimi nodi relativi alle deleghe. Domani sera ci sarà una riunione tra i vertici politici e i cinque consiglieri. Luca Di Stefano ha offerto questo "ventaglio" ai Democrat: vicepresidenza, viabilità, pubblica istruzione, patrimonio, trasporti, caccia e pesca, pari opportunità. Il nodo è rappresentato ancora una volta dalla difficile composizione del "puzzle" a causa delle logiche delle correnti. Antonella Di Pucchio è l'ultima degli eletti nella lista della Provincia dei Cittadini. Per lei sembrerebbero prospettarsi le pari opportunità, ma secondo Antonio Pompeo sarebbe giusto affidarle anche altre competenze.

Gli esponenti che fanno riferimento a Pensare Democratico (l'area maggioritaria di Francesco De Angelis e Sara Battisti) sono Alessandro Mosticone, Luigi Vittori ed Enrico Pittiglio. Per la vicepresidenza il favorito dovrebbe essere Enrico Pittiglio. Però il condizionale è d'obbligo. Anche perché non va dimenticato che primo è arrivato Alessandro Mosticone, che è uno dei fedelissimi del presidente Luca Di Stefano, che non fa parte del Pd. Un elemento destinato a pesare nelle dinamiche interne del partito. Poi c'è il "fattore" Enzo Salera: il sindaco di Cassino ha fatto capire che si aspetta deleghe di prima fascia per Gaetano Ranaldi.

C'è da decidere pure il ruolo del capogruppo, che ha un'indubbia valenza politica. Inoltre tra le deleghe potrebbe essere aggiunta quella al bilancio. In ogni caso è sulla vicepresidenza che si determineranno gli equilibri all'interno del gruppo. Il segretario Luca Fantini sta analizzando la situazione nei singoli dettagli. Il fatto è che nel 2014 (anno di entrata in vigore della legge Delrio), proprio alla Provincia ci fu la spaccatura più clamorosa nel Pd: da una parte Francesco De Angelis, dall'altra Francesco Scalia. I candidati alla presidenza furono, rispettivamente, Enrico Pittiglio e Antonio Pompeo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Pd continua ad avere enormi difficoltà a superare le dinamiche correntizie.

Negli altri partiti invece molte situazioni sono definite: coordinamento dei lavori dell'aula per Gianluca Quadrini (Forza Italia), politiche culturali per Luigi Vacana (Provincia in Comune). In entrambi i casi si tratta di conferme. I consiglieri di Fratelli d'Italia sono tre. Ad Alessandro Cardinali potrebbe andare l'edilizia scolastica, a Roberto Caligiore la polizia provinciale, ad Andrea Velardo il turismo, lo sport e la digitalizzazione. Pure in questo caso però resta da vedere a quale gruppo politico sarà affidata la gestione del bilancio.

Nella Lega l'ipotesi più plausibile è la seguente: Pnrr e Comitato per lo sviluppo per Andrea Amata, ambiente e urbanistica per Luca Zaccari. Però fin quando la situazione non sarà stata definita totalmente, qualche cambiamento potrebbe sempre esserci.

In ogni caso si sta parlando di deleghe ai consiglieri, che certamente non hanno la valenza e il peso di quelle attribuite agli assessori. Fra l'altro l'opzione di un ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri non appare più all'ordine del giorno. Anche se bisognerà aspettare l'esito delle europee per capire le possibili evoluzioni. In ogni caso, considerando pure gli effetti politici nei partiti e nei Comuni (per esempio a Frosinone), la centralità politica della Provincia è rimasta intatta.

Il presidente Luca Di Stefano manterrà l'impostazione bipartisan, coinvolgendo nell'attribuzione delle deleghe tutti i consiglieri provinciali. Ben sapendo che i confini tra maggioranza e opposizione semplicemente non esistono.