Le dichiarazioni ufficiali sono tutte inquadrate nell'ambito del "non esiste alcun problema". Ma intanto l'assegnazione delle deleghe ai dodici consiglieri provinciali continua a slittare. Sono trascorse tre settimane da quando il presidente Luca Di Stefano ha prospettato ai partiti e ai gruppi la definizione delle competenze. Il "punto di caduta" non è stato trovato, le riunioni si susseguono, ma soprattutto vengono continuamente aggiornate. Vedremo se venerdì Di Stefano sarà nella condizione di firmare i decreti di attribuzione delle deleghe. Non è semplice però.

Il Partito Democratico si riunirà nei prossimi giorni. Nel centrodestra permane l'assoluta mancanza di confronto tra Fratelli d'Italia e Lega. E questo rappresenta un problema, anche se non direttamente attinente alla situazione delle deleghe. Il Carroccio ha preso posizione sulla questione della discarica, della gestione dei rifiuti, ma anche sugli Stati Generali, sul Comitato per lo sviluppo e sulla Partecipate. Si tratta di tematiche importanti e complesse, sulle quali le strategie della Lega sono diverse da quelle di Fratelli d'Italia e della stessa Provincia. Probabilmente Luca Di Stefano sta cercando delle soluzioni condivise.

La lista La Provincia dei Cittadini ha eletto 5 consiglieri, tutti del Partito Democratico: Alessandro Mosticone, Luigi Vittori, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi e Antonella Di Pucchio. La delega più importante è quella alla vicepresidenza, che dovrebbe essere assegnata ad Enrico Pittiglio. Il quale, per cercare di facilitare una composizione più rapida, aveva anche dato la disponibilità a rinunciare alle competenze sul Pnrr, chieste dalla Lega. Le altre deleghe che potrebbero andare ai Democrat sono viabilità, pubblica istruzione, patrimonio, trasporti, caccia e pesca e pari opportunità. Da capire però chi si occuperà di cosa.

Per Fratelli d'Italia, edilizia scolastica, polizia provinciale e turismo. I consiglieri sono 3: Alessandro Cardinali, Roberto Caligiore e Andrea Velardo. Da capire se pure il bilancio verrà assegnato al gruppo di FdI. Mentre per la Lega le deleghe in ballo sono quelle all'ambiente, al Pnrr, al Comitato per lo sviluppo e all'urbanistica. I consiglieri sono 2: Andrea Amata e Luca Zaccari. Il primo potrebbe gestire Pnrr e Comitato per lo sviluppo, il secondo ambiente e urbanistica. Pure in tal caso però la situazione non è ancora definita.

Nessun problema per la conferma delle politiche culturali a Luigi Vacana (Provincia in Comune). Gianluca Quadrini (Forza Italia) punta a mantenere il coordinamento dei lavori dell'aula. In ogni caso appare evidente come fin quando il "puzzle" non sarà composto completamente, qualche situazione potrebbe cambiare.

L'intenzione di Luca Di Stefano resta quella di chiudere nel più breve tempo possibile. Evitando cioè i tempi lunghi dell'anno scorso. C'è comunque da considerare che dietro le quinte, a riflettori spenti, le manovre dei partiti non soltanto non si fermano ma guardano anche ai prossimi appuntamenti. Soprattutto adesso che è stato fissato l'election day per l'8 e il 9 giugno. Quando si voterà sia per le europee che per le amministrative in 36 dei 91 Comuni della Ciociaria. A cominciare da Cassino e Veroli. Ma pure Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.

Le deleghe ai consiglieri provinciali diventano centrali nelle dinamiche degli equilibri e dei rapporti di forza. Sia nei partiti che nelle coalizioni. Il presidente Luca Di Stefano confermerà l'impianto bipartisan di coinvolgimento di tutti i consiglieri. Consapevole dei veti e degli scontri sotterranei che ci sono sempre. Come dimostra il fatto che la partita delle deleghe ha ancora una volta bisogno dei tempi supplementari. Forse perfino dei calci di rigore.