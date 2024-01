Sono bastate tre frasi. La prima: «Non cambia mai nulla». La seconda: «Non sono arrivate mai le risposte chieste dalle imprese». La terza: «Lascerò al mio successore le stesse priorità che mi aveva trasmesso Giovanni Turriziani, il mio predecessore». Miriam Diurni, presidente di Unindustria Frosinone, ha sviluppato un ragionamento crudo ma sicuramente vero. Per ipotizzare una strategia di rilancio questo territorio avrebbe bisogno di una vera stazione dell'Alta Velocità. La zona è stata anche individuata, ai confini tra Ferentino e Supino. Nel cuore dell'area industriale, vicinissima sia al casello autostradale che all'ingresso della superstrada Ferentino-Frosinone-Sora. Non è pensabile che a fare la differenza possa essere una sola fermata al giorno di un singolo treno.

La Stazione Tav va concepita come un'opera di bacino, in grado cioè di essere utilizzata pure dalla provincia di Latina, dall'Abruzzo e dal Molise. Si tratta di lavorare per creare le condizioni, per convincere le Ferrovie a procedere, prevedendo delle risorse. Occorrono impegno, competenze, capacità relazionali e peso politico. Il nodo vero è questo, c'è poco da girarci intorno. È un tema che riguarda l'intera classe dirigente del territorio, non soltanto quella politica. Stesso discorso per la riperimetrazione del Sin (Sito di interesse nazionale) e per la bonifica della Valle del Sacco. Se non si procede in tal senso, come si può pensare che le imprese possano investire? Già è tanto che alcune restano. Nel ragionamento di Miriam Diurni c'è un aspetto che va sottolineato: stiamo parlando di un sistema locale che non è in crisi, che anzi esprime delle autentiche eccellenze. Specialmente nel chimico-farmaceutico. Vuol dire che a mancare sono tutte le altre condizioni. Per l'assenza di iniziative e per i tempi biblici delle risposte.

Il sistema delle autorizzazioni è fondamentale

Resta sempre anche il tema delle autorizzazioni richieste dalle imprese. In particolar modo quelle di carattere ambientale, ma non solo. Da quanto si sottolinea che i tempi della burocrazia sono incompatibili con quelli delle imprese? Eppure nella sostanza non è cambiato nulla. Anche in questo caso gli impegni presi finiscono nel libro dei sogni. Senza che si faccia tesoro delle vicende del passato, pure recente. Alcune aziende hanno preferito andare altrove, spostando investimenti e posti di lavoro destinati a questo territorio. Ricordiamo tutti il caso Catalent. Ma è davvero impossibile invertire la rotta? È davvero impossibile immaginare che qualcuno assuma iniziative politiche forti? Perfino di rottura se dovessero servire? Che senso ha continuare a sfilare ogni volta che si manifesta un'altra crisi aziendale se poi le soluzioni non arrivano? La desertificazione industriale del territorio c'è già stata. E mai si è riusciti a raggiungere degli obiettivi che pure erano stati individuati come possibili. Per esempio l'inclusione della provincia di Frosinone nella Zona Economica Speciale. A novembre c'è stata la riunione degli Stati Generali e recentemente il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha istituito il Comitato per lo sviluppo. A questo "tavolo" dovrebbero sedersi tutti per provare a invertire un trend fatto di sconfitte, di depotenziamento, di perdita di posizioni e quindi di investimenti e di posti di lavoro. Ma ci sono le condizioni? A novembre il Governatore Francesco Rocca si mise in gioco in prima persona dopo aver capito che non sarebbero arrivate proposte programmatiche concrete, definite e finanziabili dal territorio. Tante analisi (tutte valide), ma nulla di programmatico. Da allora sono trascorsi tre mesi e nulla di rilevante è accaduto. Occorrerebbe una scossa vera. Però la domanda è sempre la stessa: chi se la sente di assumere un'iniziativa che vada oltre i confini della descrizione dei problemi, degli impegni a futura memoria e delle frasi fatte buone per tutte le stagioni?

Lo strano caso del Comune di Frosinone

Che si tratti di Zona 30 o di limite di velocità di 30 chilometri orari non cambia la sostanza "politica" del problema. Il tema della mobilità urbana divide la maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. È successo per le piste ciclabili e ciclopedonali, poi per il percorso del Bus Rapid Transit. Quindi per i limiti velocità sui quali la Giunta sta riflettendo da tempo. Senza riuscire a prendere una decisione proprio a causa delle fibrillazioni all'interno della coalizione. Fibrillazioni determinate pure da altre situazioni. Per esempio l'esito delle provinciali. Riccardo Mastrangeli ha fatto del Piano urbano della mobilità sostenibile la principale sfida (da vincere) di questa consiliatura. Ha capito immediatamente che avrebbe dovuto scalare una montagna. A questo punto le alternative politiche possibili sono due. Provare a ricompattare tutta la maggioranza di centrodestra, andando anche nei vari quartieri a illustrare le strategie. Oppure portare l'intero "pacchetto" di misure per il Pums all'attenzione del consiglio comunale (indipendentemente dalle competenze). In entrambi i casi ci sarebbero rischi di natura politica oltre che amministrativa. L'opzione di procedere "di giunta" ci sta, ma non risolve i problemi di una maggioranza nella quale sono saltati parecchi schemi. Resta da capire quale confine si è posto Riccardo Mastrangeli, che non appare intenzionato a mediare molto sulla mobilità urbana. Il paradosso è che quegli stessi partiti che a livello regionale considerano strategico il capoluogo ciociaro, sul piano locale restano come i secoli del Manzoni: l'un contro l'altro armato.