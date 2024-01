Il riconteggio dei voti disposto dal Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dell'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, avrà inevitabilmente delle conseguenze sul piano politico. In ballo c'è un seggio della Lega. Un anno fa scattò per la provincia di Latina e quindi per Angelo Tripodi. Se alla fine dovesse essere attribuito a Pasquale Ciacciarelli, la situazione cambierebbe sotto diversi punti di vista. Intanto perché nel frattempo Angelo Tripodi ha aderito a Forza Italia. Una mossa che ha modificato gli equilibri nel centrodestra. Fino alle europee non succederà nulla, poi però gli "azzurri" potrebbero rivendicare un assessorato in più. Proprio a scapito della Lega.

L'attribuzione del seggio a Ciacciarelli ribalterebbe un ragionamento del genere. Nicola Ottaviani, deputato e coordinatore provinciale del Carroccio, ha detto: «Già da lunedì chiederemo alla Prefettura, sempre puntuale, di attuare quanto disposto dal Consiglio di Stato, per arrivare al 18 giugno con i risultati definitivi dei seggi riconteggiati. La rilevanza di oltre 22.000 voti in provincia della lista meritava valorizzazione e approfondimento».

È molto più di un "derby" tra Frosinone e Latina. In realtà l'esito di questa vicenda è destinato ad incidere nei rapporti tra Lega e Forza Italia. Nell'appello Pasquale Ciacciarelli, rappresentato dagli avvocati Manlio Formica e Maria Silvia Ciacciarelli, sostiene che la lista "Lega Salvini Premier" nella circoscrizione della provincia di Frosinone «avrebbe dovuto ottenere almeno 464 ulteriori preferenze».

«Il che avrebbe determinato - continua - in detta circoscrizione un numero di voti residuati pari almeno a 22.530 (maggiore di quello stabilito dall'Ufficio centrale in 22.066) ed un valore dei resti pari a 63,510 (maggiore di quello della circoscrizione di Latina pari a 63,508), con conseguente attribuzione del seggio alla circoscrizione di Frosinone, invece che a quella di Latina, e la conseguente elezione a consigliere provinciale di Pasquale Ciacciarelli, oggi assessore all'urbanistica». La valenza anche politica della questione è indubbia.

La situazione in Provincia

Qualche settimana fa c'è stato un vivace scambio di battute a distanza: da una parte i consiglieri provinciali della Lega Andrea Amata e Luca Zaccari, dall'altra il capogruppo degli "azzurri" Gianluca Quadrini (peraltro ex del Carroccio). Tema del contendere il ruolo della Provincia nelle dinamiche industriali ed economiche del territorio. Amata e Zaccari rilevarono: «Nei giorni scorsi è stato annunciato il decreto che istituisce il Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Niente di nuovo lo Statuto dell'ente prevede già la presenza del "Comitato per il lavoro e lo sviluppo". È stato cambiato il nome, aggiunto il termine sostenibile, ma nella sostanza non si tratta di nessuna novità. Diciamo questo perché al Comitato per lo Sviluppo noi crediamo molto. Quello che chiede la Lega però non è soltanto tamponare le emergenze, ma programmare un serio ed effettivo sviluppo». E sugli Stati generali dello scorso novembre sottolinearono: «È stato prodotto un documento che, a dire dei più, avrebbe dovuto cambiare il destino e contrastare il declino della nostra provincia. A soli tre mesi, si decreta su un comitato che dovrebbe cercare di evitare, si legge nel dispositivo, "ogni rischio di declino industriale". Ricorre sempre la parola declino – rimarcarono – paventata come una possibilità. Se non ci si rende conto che stiamo affrontando una vera e propria tempesta, allora nessun Comitato potrà trovare la soluzione. La Provincia e il presidente Di Stefano devono assumere la conduzione di questa battaglia per l'esistenza e la dignità del nostro territorio. Non si può pensare di intervenire con iniziative che si tengono ogni tre mesi». Gianluca Quadrini parlò di un «risveglio dei due consiglieri che fa pensare che in questo anno la Lega, con due super deleghe importanti come l'edilizia scolastica, lo sport e il turismo, sia stata lontana dalle azioni amministrative della provincia». Più che semplici scaramucce, considerando fra le altre cose che è ancora aperta la partita dell'attribuzione delle deleghe. Insomma, tra Lega e Forza Italia i problemi non mancano.

La stagione elettorale

Election day fissato per l'8 e il 9 giugno prossimi. Oltre alle europee si vota per le amministrative. Sono 36 (su 91) i Comuni della provincia di Frosinone che andranno alle urne. Cassino e Veroli i più grandi, gli unici nei quali è previsto il ballottaggio se al primo turno nessuno dei candidati a sindaco avrà raggiunto il 50% più no dei voti. Seggi aperti anche ad Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano. Ilcentrodestra è lontano da una candidatura unitaria a Cassino. E anche a Veroli ci sono difficoltà. Non è una novità considerando quello che è successo in Ciociaria negli ultimi sedici mesi. Anche quando la coalizione si è presentata unita e ha vinto. A pesare è l'assoluta mancanza di confronto tra Fratelli d'Italia e Carroccio. Su posizioni contrapposte alle elezioni per la presidenza della Provincia e per il rinnovo dei vertici della Saf. Infine c'è la situazione di Frosinone, il Comune capoluogo. Dove tra i partiti del centrodestra è comunque in atto una partita a scacchi. Giocata costantemente sull'orlo di una crisi di nervi.