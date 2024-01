Si potrebbe parlare di gruppo consiliare di fatto. Formato innanzitutto da Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Da mesi i tre consiglieri sono politicamente distanti dalla maggioranza. Ma non fuori. Infatti hanno votato alcune delibere in aula. Non tutte. Poi ci sono Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). Costituire formalmente un altro gruppo all'interno della maggioranza non appare all'ordine del giorno in questo momento. In futuro si vedrà. In ogni caso i cinque si sono già trovati d'accordo su alcune tematiche e scelte nell'ultimo anno.

Il punto è questo. Con la costituzione formale di un gruppo ci sarebbero le condizioni per rivendicare una rappresentanza in giunta. Ma a quel punto non si avrebbe libertà di manovra. Mentre sembra essere proprio questo l'obiettivo vero. I malumori esistono, acuiti dall'esito delle elezioni provinciali. Perché Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Maurizio Scaccia (Forza Italia) hanno mancato l'elezione a consigliere provinciale per un solo voto ponderato del Comune di Frosinone. A caldo Maurizio Scaccia commentò: «Da questo preciso momento Forza Italia valuterà l'appoggio esterno alla giunta Mastrangeli».

Per quanto riguarda Sergio Crescenzi, sta valutando attentamente l'evolversi della situazione, anche all'interno di Fratelli d'Italia. Tornando agli "azzurri", la situazione delle "Zone 30" ha fatto registrare la presa di posizione contraria proprio di Maurizio Scaccia.

Ieri c'è stato l'intervento di Gianluca Quadrini, capogruppo del partito alla Provincia. Ha dichiarato: «Ritengo che bisognerebbe, piuttosto che emulare grandi città come Bologna, pensare alle priorità dei nostri Comuni e capire cosa effettivamente serve alle nostre città per agevolare la vita dei cittadini. Ritengo fondamentale concentrarsi sulla manutenzione e sul rifacimento stradale, necessarie per garantire la sicurezza e la praticabilità delle strade. Questo è pensare al bene comune. Mi associo e concordo con quanto detto dal capogruppo di Frosinone, Maurizio Scaccia. Il nostro partito invita a riflettere che l'inserimento della "Zona 30" richiede tempo e risorse aggiuntive che potrebbero essere considerate una complicazione o un onere aggiuntivo, senza pensare che la riduzione della velocità nella "Zona 30" potrebbe causare un aumento della congestione del traffico nelle aree circostanti. Questa congestione potrebbe avere un effetto negativo sulla mobilità e sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Forza Italia in provincia continua ad essere vicina alle sue comunità». «Pertanto – conclude Quadrini – invito l'Amministrazione Mastrangeli a riflettere bene sulle conseguenze che tale manovra può portare per la città di Frosinone. Sottolineo e ribadisco che bisogna pensare alle priorità per il bene comune».

Più volte in questi giorni il sindaco Riccardo Mastrangeli ha chiarito che l'intenzione non è quella di procedere con le "Zone 30" (peraltro già previste nel Piano urbano del traffico con una delibera del 2014), ma eventualmente di stabilire dei limiti di velocità in alcuni tratti di strada per la presenza di elementi oggettivi. Ma non sfugge a nessuno che il punto è anche e soprattutto politico e che prima Maurizio Scaccia e poi Gianluca Quadrini hanno voluto sottolineare un malcontento. Sullo sfondo resta l'assenza di qualunque iniziativa finalizzata a promuovere una verifica politica all'interno di una coalizione di centrodestra che da troppi mesi sta andando avanti facendo finta che i problemi non ci siano. I problemi invece ci sono. Concentrarsi sul piano amministrativo è sicuramente importante, ma inevitabilmente poi gli effetti politici ci sono. E all'orizzonte si profilano le europee: una resa dei conti ad ogni livello. Perfino nei Comuni. Perché i livelli nazionali e regionali dei partiti si aspettano voti e preferenze. Dunque, saranno un esame per tutti.