Prima le piste ciclabili e ciclopedonali, poi il tracciato del Bus Rapid Transit. Adesso la questione delle "Zone 30". Per la maggioranza di centrodestra le misure del prossimo Piano urbano della mobilità sostenibile sono un elemento divisivo. C'è poco da girarci intorno. In questo clima sono importanti anche le definizioni lessicali. Sia il sindaco Riccardo Mastrangeli che gli assessori continuano a ripetere che nessuno ha mai parlato e sta parlando di "Zone 30".

Il tema magari sarà affrontato in futuro, ma è di competenza del consiglio comunale. E infatti Mastrangeli, nel commentare la presa di posizione del consigliere Maurizio Scaccia (Forza Italia), ha detto: «Un'opinione apprezzabile che verrà tenuta nella massima considerazione. Potrà esprimerla direttamente in consiglio comunale quando verrà presentata la modifica del piano urbano del traffico e del piano urbano della mobilità sostenibile con l'integrazione delle eventuali Zone 30, di competenza del consiglio comunale a norma del codice della strada».

Ma c'è un altro elemento da tenere presente. Diversa è la volontà di prevedere dei limiti di velocità (sempre di 30 chilometri all'ora) in determinate aree della città. Un'operazione del genere potrebbe essere effettuata dal sindaco o dalla giunta attraverso delle ordinanze. Una "mappa" c'è già. I parametri sono quelli delle aree dove ci sono scuole, chiese, ospedali e cliniche. E dove c'è un tasso di incidentalità maggiore. L'obiettivo è quello della sicurezza stradale. In una recente direttiva (riguardante la situazione del Comune di Bologna) il Ministero dei Trasporti ha ricordato come la deroga al limite stabilito per legge di 50 km/h può riguardare soltanto strade o tratti di strada tassativamente individuati, "laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l'imposizione di limiti diversi".

Inoltre le deroghe devono essere sempre motivate e in ogni caso i 30 chilometri all'ora non possono valere ovunque. Oltre ai parametri sopra citati il Ministero fa riferimento altresì all'assenza di marciapiedi, ai restringimenti stradali, alla frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti e parchi gioco.

Le strade che potrebbero essere interessate dalla previsione dei limiti di velocità sono circa una decina. Per esempio via Marittima, vale a dire nel lungo tratto che va dalla fine di via don Minzoni fino alla rotatoria del Campo Sportivo. Ma ci sono pure Corso Lazio, viale Grecia. La ratio è quella di limitare la velocità dove ci sono numerose intersezioni.

Un limite di velocità del genere potrebbe riguardare anche via Puccini, dove ci sono sia la scuola media Pietrobono che il cantiere della pista ciclopedonale con i cordoli che vanno rimossi. Per poi proseguire con la pista ciclabile a raso. Le disposizioni sui limiti di velocità potrebbero riguardare anche via Fontana Unica e la strada di collegamento tra via Pierluigi da Palestrina e via Le Rase. Senza dimenticare via Mola Vecchia, dove ci sono sia il Parco La Fontaine che quello del Matusa.

Per tre volte l'argomento doveva essere affrontato in giunta, ma alla fine si è sempre optato per rinviare la discussione. Al di là di quelli che saranno i tempi, esiste comunque un concetto di fondo: il sindaco Mastrangeli intende andare avanti sulle misure della mobilità urbana. La differenza tra "Zona 30" e limite di velocità c'è sul piano formale e delle competenze. Alla fine però il risultato è lo stesso, perlomeno nell'immediato. E il nodo sta tutto nella dimensione politica di una maggioranza di centrodestra che sul tema della mobilità urbana non è esattamente una corazzata. Nelle ultime ore si parla di una possibile riunione dell'intera maggioranza: sindaco, assessori e consiglieri. Difficile dire se il summit si farà.

Ma è evidente che la coalizione di centrodestra deve guardarsi negli occhi sull'intero pacchetto delle misure della mobilità urbana. Anche perché ci sono due fattori da considerare. Il primo: parliamo di un tema nel quale le scelte sono inevitabilmente impopolari. Perlomeno nella fase dell'impatto e del breve periodo. Il secondo: la condivisione nei quartieri della città è fondamentale. La maggioranza è divisa. E il raccordo con la giunta non è più quello di inizio consiliatura.