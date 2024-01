"Houston, abbiamo un problema". Da diversi mesi. E forse non soltanto uno. Ma il discorso riguarda sia la maggioranza che le opposizioni. La prima va avanti con riunioni sempre più rare e soprattutto senza i numeri usciti dalle urne (22). Le forze di minoranza devono fare i conti sia con le cifre (11 esponenti) che con la mancanza di coesione. Inoltre non sembra che ci sia voglia alcuna di andare ad elezioni anticipate. A prevalere sono lo stallo e la forza di inerzia.

Il centrodestra

Quanto successo nella seduta ordinaria di consiglio comunale dell'altra sera è noto. Delibera approvata con 17 voti, ma subito dopo mancanza del numero legale (in seconda convocazione) per l'immediata esecutività. In aula erano rimasti in 14. È la solita storia di come si vuole vedere il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. L'accordo politico nel centrodestra ha retto, dopo che nei giorni scorsi per sbloccare la situazione era stata necessaria una telefonata del deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini a Riccardo Mastrangeli, sindaco dal profilo civico in quota Lega (come si è definito lui stesso). Dopo le solite fibrillazioni tra FdI e Carroccio. Ma i numeri vanno analizzati nei dettagli: 27 presenti al momento della votazione. Maggioranza a quota 17. Ma ci sono stati altri 7 voti espressi, 2 schede bianche e 1 nulla. Va sempre ricordato che la maggioranza ha eletto 22 consiglieri. Dunque all'appello ne sono mancati 5. Probabilmente 6, considerando che sembra proprio che una preferenza sia arrivata dalle opposizioni. La mancanza del numero legale sull'immediata esecutività (appena 14 presenti in aula) è un segnale. Sul piano operativo la situazione è perfettamente gestibile perché bisognerà attendere la pubblicazione della delibera. Ma intanto c'è stato un calo di concentrazione. E non è il primo. Restare altri tre minuti non era una impresa da "mission impossible". Inoltre qualcuno avrà deciso di lasciare l'aula proprio per evidenziare la presenza di soli 14 consiglieri. Un ragionamento che nelle opposizioni è stato fatto. Magari anche da qualche esponente di maggioranza. L'assessore al bilancio Adriano Piacentini, però, ha un atteggiamento ottimista e costruttivo. Rileva: «In consiglio comunale questa maggioranza continua ad approvare senza problemi tutte le delibere. Inoltre è giusto sottolineare che l'intesa raggiunta ha retto benissimo alla prova dell'aula. Certamente a volte servirebbero più attenzione e maggiore concentrazione. Su questo dobbiamo lavorare tutti. Ma la sostanza è che i numeri ci sono sempre».

Le situazioni aperte

Pur tuttavia all'interno della maggioranza di centrodestra ci sono alcune situazioni che non possono essere sottovalutate e passare in secondo piano. Intanto c'è da mesi un gruppo formato di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) che non ha consumato strappi ma che si considera libero di votare le diverse delibere come ritiene più opportuno. E che non si preoccupa del mantenimento del numero legale. Tutto perfettamente normale considerando la "frattura" di ottobre. Con la mancata firma dei tre alla mozione di fiducia a Mastrangeli e con il conseguente ritiro delle deleghe a Pizzutelli e Bortone da parte del primo cittadino. Il fronte è rimasto aperto e non si tratta di un elemento di secondo piano. Considerando che due consiglieri sono stati eletti nella civica di Mastrangeli e uno nella Lega, in partito di Nicola Ottaviani. Poi bisognerà valutare i malumori di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Maurizio Scaccia (Forza Italia): entrambi hanno mancato l'elezione a consigliere provinciale per un solo voto ponderato del Comune di Frosinone. Un tema che la maggioranza di centrodestra non ha analizzato né prima né dopo. La sensazione è che si sia optato per una tregua armata, concetto diverso rispetto ad una pace vera. Infine ci sono altre situazioni che sono rimaste sullo sfondo ma che potrebbero riproporsi. Per esempio quella di Pasquale Cirillo, esponente di Frosinone Capoluogo. Su alcune tematiche (l'impiantistica sportiva in primis) ha detto la sua, evidenziando opinioni differenti rispetto alla linea della Giunta. Dicevamo delle riunioni di maggioranza: a quelle di pre-consiglio partecipano sempre meno esponenti. Vertici di tipo politico non si effettuano da tempo immemorabile. Sul piano amministrativo il sindaco Riccardo Mastrangeli ha tracciato la linea di confine: il programma, accettato e sottoscritto da tutti gli eletti prima dell'inizio della campagna elettorale. Soltanto che su alcuni argomenti le distanze emerse appaiono incolmabili: piste ciclabili, tracciato del Bus Rapid Transit, pedonalizzazione di piazzale Kambo. Nessuno prova neppure a mediare. Vero che la maggioranza non è stata mai battuta in consiglio comunale, ma questo non significa che non ci siano problemi.

Le minoranze

Difficile sapere se qualche esponente della minoranza abbia votato con la maggioranza nel corso dell'ultima seduta consiliare. Lo scrutinio segreto rende in ogni caso complicata ogni interpretazione. Quello che invece appare evidente è che non c'è più la coesione che pure si era evidenziata in campagna elettorale. Parliamo della coalizione he sostenuto Domenico Marzi. La questione delle candidature alle provinciali ha determinato un evidente "gelo" tra il gruppo del Pd e quello della Lista Marzi. In secondo luogo la Lista Marini (rappresentata dal consigliere Andrea Turriziani e dal coordinatore Francesco Trina) da tempo si muove in modo completamente autonomo rispetto ai Democrat. Fra l'altro sia l'ex sindaco Michele Marini che il consigliere Andrea Turriziani da tempo non hanno più la tessera del Pd. Il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli prosegue per conto proprio. Infine c'è il Partito Socialista Italiano, rappresentato da Vincenzo Iacovissi, che nel 2022 si è candidato a sindaco. Le tre vittorie consecutive del centrosinistra a Frosinone (due con Domenico Marzi, una con Michele Marini) furono costruite lungo l'asse tra Dem e Socialisti. Altri tempi sicuramente. Ma pure altre alleanze.