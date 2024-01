Senso civico e sicurezza. Sono questi i due pilastri che orientano la campagna elettorale dei primaristi Domenico Natale e Giorgio Di Folco. Alla consultazione popolare, manca un mese: il nuovo election day è fissato il 18 febbraio. E il dibattito continua a scaldare il clima politico cassinate.

«Il civismo, per definizione, è la capacità degli individui e delle classi di una comunità di mettere il bene comune prima di quello individuale e di categoria. Questo è il primo problema di Cassino - afferma Natale - al di là del numero e della qualità dei movimenti che non si riconoscono nei partiti. Questa del civismo è, anche e soprattutto, la modalità che ho nel rapportarmi alla politica e che perseguo da sempre, al di là dei miei tentativi di impegno pubblico iniziati con la candidatura alle ultime regionali e proseguiti ora con quello per le primarie».

Il modello da perseguire, secondo Natale, può essere sintetizzato dallo slogan "Cassino per tutti": «Si tratta di coinvolgere la città in ogni sua parte - spiega - dai singoli alle associazioni, dalle realtà imprenditoriali a quelle lavorative, dalle professioni al commercio, dal sindacato all'artigianato. Solo così, raccogliendo gli spunti e i suggerimenti più numerosi e disinteressati si possono mettere in sicurezza i soldi pubblici, nel senso che vadano unicamente indirizzati al miglioramento della situazione economica e sociale dell'intera comunità cassinate».

Un percorso da tentare non certamente in solitaria. «Ci sono personalità ed esponenti che rappresentano questa capacità di dialogo e di coinvolgimento decisamente distante dalle stanze chiuse, che siano delle istituzioni, dei partiti o dei circoli di pochi eletti - aggiunge Domenico Natale - Penso ad esempio che persone come Renato De Sanctis e Carmine Di Mambro non vadano lasciate ai margini, magari perché quel che dicono non fa comodo ad una fetta di potere. Vanno, per me, messe al centro di un progetto di cambiamento autentico della cosa pubblica a Cassino».

Aggiunge: «Certo, c'è anche bisogno di formare nuove coscienze. Per questo penso all'utilità di una scuola di formazione politica che parta da quel che la città è stata e dai personaggi che ne hanno segnato le tappe fondamentali e guardi ad un futuro fatto di scenari di condivisione e solidarietà, capaci di immaginare una crescita programmata sulla base di un confronto ampio, sereno e senza pregiudizi».

Sul primo cittadino, Enzo Salera, punge: «Avere un amministratore che per ogni cosa fa una polemica invece di cercare il dialogo non è sicuramente di buon auspicio rispetto all'adozione delle scelte migliori nell'interesse di una comunità». Può sembrare poca cosa. Ma non lo è perché è da un sorriso in più che deve iniziare il cambiamento». Di Folco, invece, attacca: «Cassino è ormai priva di controllo. In piazza Green un'automobile circola con una persona sdraiata sul cofano e nessuno dice nulla».