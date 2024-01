Il conto alla rovescia è terminato. Domani è il giorno del congresso provinciale di Forza Italia, che si terrà all'Edra Palace Hotel di Cassino. I lavori andranno avanti dalle 8.30 alle 13.30, ma l'inizio del dibattito vero e proprio è fissato per le 10.30. Gli "azzurri" tornano a celebrare un congresso dopo diversi anni.

L'evento

A presiedere l'evento sarà l'onorevole Paolo Emilio Russo. Introduzione dei lavori affidata a Rossella Chiusaroli, subcommissario del partito. Quindi gli interventi: l'eurodeputato Salvatore De Meo, il capogruppo alla Provincia Gianluca Quadrini, Adriano Piacentini (subcommissario degli "azzurri" e assessore al bilancio del Comune di Frosinone), Samuel Battaglini (vicepresidente nazionale Anci Giovani), Giammarco Florenzani (eletto al Consiglio Autonomie Locali della Regione). A moderare il dibattito Daniele Natalia, sindaco di Anagni e subcommissario di Forza Italia. Conclusioni affidate al senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale del partito.

I ruoli

Rossella Chiusaroli sarà eletta segretario provinciale di Forza Italia. Probabilmente per acclamazione. C'è il pieno accordo su questo. Si chiuderà la lunga stagione dei tre subcommissari. La linea di Claudio Fazzone è stata quella di valorizzare tutti e infatti si profila un organigramma nel quale ognuno avrà un ruolo importante. Vicesegretario sarà Daniele Natalia, mentre Adriano Piacentini sarà il responsabile degli enti locali. Samuel Battaglini si occuperà dell'organizzazione del partito. I delegati al congresso nazionale saranno dieci. Tra i membri di diritto, Chiusaroli, Natalia, Piacentini, Quadrini. Fra i delegati nazionali dovrebbero esserci anche Giuseppe Sacco, Maurizio Scaccia, Gaetano Spiridigliozzi, Yuri D'Aguanno, Nicola Piacentino. In ogni caso si stanno definendo le ultime posizioni. Siamo alla vigilia di una stagione elettorale importante, tra europee e amministrative. Si vota in 36 Comuni della provincia di Frosinone. Tra i quali Cassino.

Le prospettive

Le percentuali in Ciociaria non sono certamente quelle degli anni d'oro del berlusconismo, ma il partito mantiene comunque un proprio peso specifico. E strategico nella coalizione di centrodestra. Forza Italia ha ottenuto il 10,18% alle politiche del settembre 2022 e il 10,46% alle regionali del febbraio 2023. Mentre alle europee del 2019 in Ciociaria gli "azzurri" arrivarono all'8,1%: 19.472 voti. Nel Lazio al 6,7%, nella circoscrizione Centro al 6,2%. In Italia all'8,7%. Claudio Fazzone è stato confermato senatore nel collegio maggioritario che comprende le province di Frosinone e di Latina. Mancano parlamentari e consiglieri regionali della provincia di Frosinone, ma questo è un aspetto che ha molto a che fare con gli equilibri interni al partito e con il "peso" politico ai tavoli che contano quando si decidono le candidature. Il 20 dicembre scorso Forza Italia è tornata ad avere un consigliere provinciale, grazie all'elezione di Gianluca Quadrini. E in ogni caso esprime sindaci, assessori e consiglieri in diversi Comuni. Per quanto riguarda il dibattito congressuale c'è attesa per l'intervento di Claudio Fazzone. Il quale nei giorni scorsi ha paralto di meritocrazia, di coraggio, di pragmatismo e «della ferma volontà a dare risposte, con idee e progetti sempre nuovi e realizzabili, alle grandi emergenze che contraddistinguono la sanità, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, lo sviluppo economico e sociale». Sarà interessante capire anche i rapporti con gli alleati, specialmente in vista della prossima tornata delle comunali. Il 26 gennaio prossimo sarà il trentennale della fondazione di Forza Italia. Antonio Tajani, segretario nazionale e ministro degli esteri, ha detto: «Il tesseramento di Forza Italia ha raggiunto quota 110.000 iscritti, si sono già eletti 196 delegati al congresso nazionale, che si svolgerà il 23 e 24 febbraio al Palazzo dei Congressi a Roma, che sarà preceduto da una serie di eventi con l'obiettivo di allargare i consensi».