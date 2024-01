Il Partito Democratico si mette in marcia per "costruire l'Europa che vogliamo". Un impegno che inizia proprio da Cassino il 27 gennaio alla presenza della segretaria Elly Schlein. Non una città a caso ma una terra che ha saputo rinascere con sacrificio e dignità dopo la tragedia del secondo conflitto bellico. E che continua a essere un solido esempio per tutti.

A dare l'ufficialità sulla prima tappa è la consigliera regionale Marta Bonafoni: «Simbolica la città, l'anniversario del bombardamento e anche il giorno scelto per la nostra prima tappa. Cassino - spiega Bonafoni - ottant'anni fa fu distrutta al 100% dai bombardamenti che segnarono una fase drammatica della seconda guerra mondiale.

Distrutta ma anche ricostruita, e sta qui il messaggio più forte che vogliamo fare nostro.

L'Europa nacque dalle macerie della guerra e del nazifascismo, nacque come promessa di pace e con un urlo che si levò unanime dopo la tragedia dell'Olocausto: "mai più". In un tempo presente segnato ancora dai conflitti, con una Europa timida quando non afona di fronte alla violenza della guerra, per noi è importante ripartire da qui. Per ricordare e rilanciare l'idea originaria dell'Europa».

Ma c'è anche un secondo motivi per cui è stata scelta la città martire per dare l'avvio al "viaggio" del Partito Democratico. «Una città importante e complessa, dove tutti i giorni un'amministrazione illuminata guidata da un sindaco Pd, Enzo Salera, lotta per il bene della sua comunità e contro le contraddizioni di un modello di sviluppo che negli anni non è stato capace di redistribuire opportunità e allo stesso tempo di avere cura della cosa più importante che abbiamo, il nostro pianeta, l'ambiente in cui viviamo.

Faccio solo due esempi: Cassino è la sede di uno degli stabilimenti italiani di Stellantis, la Fiat, ed è allo stesso tempo all'interno dell'area vasta della Valle del Sacco, che in questi anni troppo ha fatto parlare di sé per i livelli di inquinamento e di impatto negativo sulla salute anche delle persone.

L'Europa che vogliamo allora è quella che sempre di più metta al centro delle sue politiche la giustizia ambientale e quella sociale. "Un'Europa verde dal cuore rosso", capace di cambiare in meglio la vita di chi la abita o la attraversa».

Ma non solo. La terra martire è sovrastata anche dall'abbazia di Montecassino, da sempre faro di cultura, che custodisce l'insegnamento del patrono d'Europa San Benedetto.

«Ci è sembrata anche questa una coincidenza felice, San Benedetto patrono d'Europa. Un modo per dire che è con la cultura e con il rispetto dell'altro e del diverso da noi che possiamo costruire un luogo vivibile per tutte e per tutti, un continente di ponti anziché di muri.

In fondo sarà la grande sfida delle prossime europee: la destra estrema dei nazionalisti e dell'egoismo nazionale, contro chi come noi si batte e si batterà per l'Europa della solidarietà e della giustizia», ha concluso la consigliera regionale Marta Bonafoni. E il partito è pronto a farsi sentire dal centro Italia al sud, dalle isole fin su al nord est e al nord ovest, e fino al cuore dell'Europa.