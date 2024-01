Dalla lunga stagione dei due Francesco (De Angelis e Scalia) è passato tanto tempo. Ma valutando la "rivoluzione" politica avvenuta nell'ultimo anno e mezzo si ha la sensazione di una vera e propria era geologica fa. Il centrodestra continua ad avanzare in Ciociaria, mentre la coalizione di centrosinistra fa molta fatica ed arretra. Per non parlare della distanza siderale che separa il Partito Democratico dal Movimento Cinque Stelle.

La rappresentanza dei partiti

Fratelli d'Italia esprime tre parlamentari. Si tratta dei deputati Massimo Rupandini, Paolo Pulciani e Aldo Mattia. Pulciani e Mattia sono alla loro prima esperienza ed entrambi sono stati eletti nei collegi proporzionali: in quello di Frosinone-Latina Pulciani, in Basilicata Mattia. Mentre invece Ruspandini (che è anche presidente provinciale del partito) ha vinto nel collegio maggioritario di Frosinone-Sora della Camera. Il partito di Giorgia Meloni ha anche due consiglieri regionali: Daniele Maura e Alessia Savo.

Alle ultime provinciali (dove votano gli amministratori) ha eletto tre consiglieri: Alessandro Cardinali, Roberto Caligiore, Andrea Velardo. A Fratelli d'Italia fanno riferimento altresì i presidenti della Società Ambiente Frosinone (Fabio De Angelis) e dell'Ater (Antonello Iannarilli). La Lega ha un parlamentare, il deputato Nicola Ottaviani, che è pure coordinatore provinciale. Eletto nel collegio maggioritario Cassino-Terracina-Gaeta. Il Carroccio esprime un assessore regionale: Pasquale Ciacciarelli. Mentre alle provinciali del 22 dicembre scorso i consiglieri eletti sono stati due: Andrea Amata e Luca Zaccari. Il Carroccio ha altresì un europarlamentare: Maria Veronica Rossi. Il Partito Democratico non ha eletto parlamentari locali. Mentre in consiglio regionale c'è stata la conferma di Sara Battisti.

Alle provinciali si è presentata una lista di centrosinistra, La Provincia dei Cittadini. I cinque consiglieri eletti sono tutti del Pd: Alessandro Mosticone, Luigi Vittori, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Antonella Di Pucchio. E questo è un segnale preciso. Proprio perché con la legge Delrio a votare sono i sindaci e i consiglieri comunali, è evidente che i Democrat restano maggioritari nel contesto degli amministratori locali. Il Movimento Cinque Stelle ha un parlamentare: Ilaria Fontana, eletta nel collegio proporzionale.

I flussi elettorali

Alle politiche del 2022, nel collegio della Camera, Fratelli d'Italia ha raggiunto la percentuale del 33,09%. Poi alle regionali del febbraio 2023 ottenne il 28,11%. Alle politiche Lega al 10,65%, alle regionali al 12,32%. Forza Italia: 10,18% alle politiche, 10,46% alle regionali. Questo nel centrodestra. Gli "azzurri" non hanno eletto parlamentari o consiglieri regionali locali. Hanno un consigliere provinciale: Gianluca Quadrini.

Il Partito Democratico in Ciociaria ha ottenuto il 13,99% alle politiche, mentre alle regionali il 22,66% Il Movimento Cinque Stelle, invece, il 16,60% alle politiche. E il 6,14% alle regionali.

Vuol dire che il Pd in provincia di Frosinone incontra "storicamente" maggiori difficoltà quando il voto è di opinione, mentre va molto meglio quando conta di più il radicamento nel territorio. Specialmente attraverso il sistema delle preferenze. Inoltre, ad evidenziare quanto e come siano mutati i flussi elettorali, vale la pena ricordare i risultati delle europee di cinque anni fa. In provincia di Frosinone la Lega nel 2019 ottenne 96.670 voti, pari al 40,3%. Percentuale largamente superiore a quella del Lazio (32,6%), della Circoscrizione Centro (33,4%) e del livello nazionale (34,3%). In Ciociaria Fratelli d'Italia raggiunse l'8,9%, in virtù di 21.319 voti.

Nel Lazio il 9%, nella Circoscrizione Centro il 6,9%, in Italia il 6,4%. Il Partito Democratico nel 2019 in Ciociaria mise in fila 38.536 voti, attestandosi al 16%. Percentuale decisamente più bassa rispetto a quella del Lazio (23,7%), della Circoscrizione Centro (26,8%) e dell'Italia (22,6%). Sempre nel 2019 il Movimento Cinque Stelle in provincia di Frosinone totalizzò 44.494 voti, pari al 18,5%: nel Lazio il 17,9%, nella Circoscrizione Centro il 15,9%, in Italia il 17%. Mentre Forza Italia in Ciociaria arrivò all'8,1%: 19.472 voti. Nel Lazio il 6,7%, nella circoscrizione Centro il 6,2%. In Italia l'8,7%.

La provincia di Frosinone ha un europarlamentare uscente: si tratta di Maria Veronica Rossi (Lega). Nella lista del Carroccio ottenne 23.417 preferenze nella circoscrizione, delle quali 12.318 in Ciociaria. Nel 2019 risultò la prima dei non eletti. Nel 2023 è diventata parlamentare europea dopo le dimissioni della collega di partito Simona Baldassarre, nominata assessore in Regione Lazio. Oggi c'è una situazione politica completamente diversa.

Gli equilibri

Il centrodestra è largamente maggioritario in Ciociaria e ha vinto anche in tanti Comuni negli ultimi anni. Fratelli d'Italia è di gran lunga il primo partito. Lo dimostrano i voti e le percentuali ottenute in questo territorio sia alle politiche che alle regionali. Lega e Forza Italia restano fondamentali nello scacchiere della coalizione. Ma è evidente che rispetto agli anni passati i rapporti di forza sono mutati radicalmente. Non è un mistero, infine, la difficoltà di confronto (è un eufemismo) tra FdI e Carroccio in questo territorio. Ma nelle ultime settimane anche a livello nazionale il dibattito è acceso.

Certamente in tutte le dinamiche ha influito moltissimo il risultato delle regionali di febbraio 2023. Perché la vittoria di Francesco Rocca e del centrodestra hanno messo fine ad una lunga egemonia (dieci anni) del centrosinistra. Con effetti ad ogni livello. Pensiamo al Consorzio industriale unico: il presidente Francesco De Angelis (Pd) ha annunciato le dimissioni. Si è in attesa del commissariamento. Il Partito Democratico continua ad esprimere più amministratori locali, ma negli ultimi anni il vantaggio nei confronti del centrodestra si è molto assottigliato. All'orizzonte c'è un'altra tornata di elezioni amministrative. Con 36 dei 91 Comuni della provincia alle urne. Tra i quali Cassino e Veroli.