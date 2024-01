Tutto pronto per il congresso provinciale di Forza Italia, che si terrà sabato 20 gennaio all'Edra Palace Hotel di Cassino. Per il ruolo di segretario politico del partito il nome è quello di Rossella Chiusaroli. Un appuntamento sicuramente importante per diversi motivi. Intanto perché il momento congressuale torna in questo territorio dopo diversi anni. In secondo luogo il 26 gennaio ricorre il trentennale della fondazione del partito ad opera di Silvio Berlusconi. Era il 1994. Infine siamo alla vigilia di una stagione elettorale di rilievo, considerando che in primavera si voterà sia per le europee che per le amministrative in 36 dei 91 Comuni della Ciociaria. Tra i quali Cassino. E la scelta logistica non è casuale, considerando soprattutto che Rossella Chiusaroli è di Cassino.

Ci sarà sicuramente il senatore e coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone, peraltro eletto nel collegio maggioritario che comprende le province di Frosinone e di Latina. Presente altresì l'europarlamentare Salvatore De Meo. Da verificare invece gli impegni di Antonio Tajani, segretario nazionale del partito ma anche vicepremier e ministro degli esteri.

Proprio Tajani ha lanciato la stagione congressuale rilevando: «Il 26 gennaio festeggeremo i 30 anni dalla fondazione di Forza Italia per ricordare le radici che abbiamo, per guardare al futuro. Nelle settimane successive ci saranno degli eventi della Consulta, che non saranno di partito, ma serviranno per ascoltare idee e proposte che poi saranno valutate. Il tesseramento di Forza Italia ha raggiunto quota 110.000 iscritti, si sono già stati eletti 196 delegati al congresso nazionale, che si svolgerà il 23 e 24 febbraio al Palazzo dei Congressi a Roma, che sarà preceduto da una serie di eventi con l'obiettivo di allargare i consensi. Siamo disponibili ad aprire le nostre liste. Ci stiamo allargando, guardando anche al mondo riformista e della società civile con una serie di iniziative che puntano all'ascolto delle categorie di lavoratori e professionisti, dei pensionati, delle donne e dei giovani».

In provincia di Frosinone sono circa 1.500 gli iscritti a Forza Italia. Il clima che si respira è quello di un congresso unitario. Si chiude il periodo del triumvirato dei subcommissari, composto dalla stessa Rossella Chiusaroli, da Daniele Natalia e da Adriano Piacentini. Ci saranno ruoli importanti per tutti nell'ottica di voler valorizzare i protagonisti. A cominciare da Natalia e Piacentini. Ma pure Gianluca Quadrini, Samuel Battaglini e tutti gli altri.

In Ciociaria Forza Italia ha svolto un ruolo di riferimento del centrodestra per un lunghissimo periodo. E anche negli ultimi anni ha comunque mantenuto una funzione importante e strategica nella coalizione. Gli "azzurri" hanno raggiunto il 10,18% alle politiche del 25 settembre 2022 e il 10,46% alle regionali del febbraio 2023. A dicembre 2023 ci sono state le provinciali, un appuntamento nel quale votano gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali). I voti ponderati sono stati 13.070, pari ad una percentuale del 14,04%. È stato eletto Gianluca Quadrini. In questo modo Forza Italia è tornata ad avere un seggio in consiglio provinciale. Obiettivo che non era stato raggiunto nel 2021.

C'è attesa per gli interventi che saranno effettuati. In queste ore proprio Claudio Fazzone ha parlato di meritocrazia, di coraggio, di pragmatismo e «della ferma volontà a dare risposte, con idee e progetti sempre nuovi e realizzabili, alle grandi emergenze che contraddistinguono la sanità, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, lo sviluppo economico e sociale». Riflettori altresì sui rapporti con gli alleati ad ogni livello: dal nazionale al regionale, passando per quello provinciale.