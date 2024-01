La seduta ordinaria del consiglio comunale è stata fissata per lunedì 22 gennaio in prima convocazione (alle ore 8.30) e per martedì 23 gennaio in seconda (ore 18.30). Un solo punto all'ordine del giorno: la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2025.

Nei giorni scorsi all'interno della maggioranza di centrodestra è stato raggiunto un accordo di tipo politico dopo giorni di forti contrapposizioni. Determinate da due linee diverse: una di Fratelli d'Italia, una della Lega. Alla fine è stata decisiva una telefonata del deputato e segretario regionale di FdI Paolo Trancassini al sindaco Riccardo Mastrangeli.

Successivamente c'è stato un doppio vertice: uno tra lo stesso Riccardo Mastrangeli, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri, l'assessore al bilancio e finanze Adriano Piacentini. L'altro tra Massimiliano Tagliaferri, Adriano Piacentini e Fabio Tagliaferri, assessore ai servizi sociali ma anche coordinatore di Fratelli d'Italia a Frosinone.

Dunque, alla questione è stato dato un taglio di natura politica. Scegliendo di andare avanti con la soluzione indicata da Fratelli d'Italia.

Pur tuttavia nella maggioranza qualche apprensione è rimasta, probabilmente legata al fatto che il voto dovrà avvenire a scrutinio segreto. La seconda convocazione consente spazi enormi di manovra perché si abbassa il quorum in aula. Ma è evidente che in ogni caso l'obiettivo è arrivare perlomeno a 17 voti, vale a dire la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente (33).

La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 aveva questa composizione: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. Più il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, il quale ha raggiunto un'intesa al ballottaggio con Mastrangeli.

Negli ultimi mesi la situazione è cambiata perché si è consumato lo "strappo" con Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Anche se i tre hanno spesso continuato a votare con la maggioranza. Però ci sono stati pure altri malumori, derivanti per esempio dall'esito delle provinciali, con Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) che hanno mancato l'elezione a consigliere per un solo voto ponderato del Comune capoluogo. Vedremo quello che succederà nelle file delle opposizioni. Il voto a scrutinio segreto e il profilo politico che è stato scelto rappresentano elementi che pongono la maggioranza davanti ad un esame di maturità. Saranno importanti presenze, assenze, voti favorevoli e contrari. Ma pure eventuale astensioni o schede bianche.