Il congresso del circolo di Frosinone del Partito Democratico si svolgerà o a fine gennaio oppure entro la prima metà di febbraio. Sarà un appuntamento importante anche per capire quali potranno essere le future strategie del centrosinistra al Comune capoluogo. Angelo Pizzutelli, capogruppo dei Democrat, non ha risparmiato critiche all'indirizzo della maggioranza di centrodestra. Dicendo fra le altre cose: «Quella che appare chiara è la situazione di forte ed evidente difficoltà politica all'interno della maggioranza di centrodestra. Perché se si deve scomodare il coordinatore regionale del partito di maggioranza relativa (FdI) per risolvere una situazione comunque secondaria, vuol dire che a livello locale non ci sono gli spazi per trovare una sintesi quando sul tavolo ci sono posizioni differenti. Per il resto è evidente che queste continue tensioni politiche nel centrodestra finiscono con il penalizzare l'aspetto amministrativo».

Nei mesi scorsi non era passato inosservato un certo "gelo" tra Angelo Pizzutelli e i vertici Democrat. Anche e soprattutto per le scelte e le strategie delle candidature alle provinciali. Evidentemente ci sono stati dei chiarimenti. Dicevamo del congresso del circolo cittadino del partito. Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità relativa all'ex sindaco Michele Marini. L'indicazione era arrivata anche dai tre consiglieri comunali: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi.

Quell'opzione però è tramontata, specialmente dopo un confronto all'interno della Lista Marini. Sia il consigliere Andrea Turriziani che il coordinatore cittadino Francesco Trina hanno sottolineato che in quel modo inevitabilmente la civica sarebbe entrata nell'orbita Dem. E che questo non poteva accadere. Fra l'altro sia Michele Marini che Andrea Turriziani da tempo non hanno più la tessera del partito. A questo punto per la segreteria cittadina potrebbe essere tenuto in considerazione uno dei consiglieri comunali. Il favorito è Angelo Pizzutelli. Sarà importante comunque capire le posizioni di tutti e tre gli esponenti del Pd.

Discorso diverso per gli altri gruppi delle opposizioni. La Lista Marzi (4 consiglieri), la Lista Marini (1), il Polo Civico (2), unitamente al Pd, hanno appoggiato Domenico Marzi alle elezioni comunali del giugno 2022. Ma negli ultimi tempi si fatica a individuare una strategia unitaria. Mentre Vincenzo Iacovissi (Psi) ha concorso per conto proprio. Il congresso del Pd potrebbe essere indicativo per le future strategie del centrosinistra. Ma il condizionale è quantomai d'obbligo. Intanto però ci sono i prossimi due appuntamenti di consiglio comunale: mercoledì 17 quello sul question time, quindi la seduta ordinaria. Con all'ordine del giorno la nomina del collegio dei revisori dei conti. Nella maggioranza di centrodestra è stato trovato l'accordo. L'opposizione sta analizzando il quadro.