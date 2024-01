Gruppi consiliari, partiti e liste civiche stanno analizzando le proposte sugli assetti delle deleghe avanzate dal presidente della Provincia Luca Di Stefano. L'intenzione è quella di definire la situazione in questa settimana. Sapendo che alcune modifiche potranno esserci, ma a condizione di un accordo totale. Il 22 dicembre hanno votato gli addetti ai lavori, sindaci e consiglieri comunali. Nell'ambito di un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale.

Gruppi e deleghe

Alla lista di centrosinistra La Provincia dei Cittadini andrà la vicepresidenza e il favorito è Enrico Pittiglio. Poi ci sono gli altri quattro consiglieri: Alessandro Mosticone, Luigi Vittori, Gaetano Ranaldi e Antonella Di Pucchio. Va detto che sono tutti esponenti dei Democrat, ma la decisione di mantenere il nome della lista va nella direzione di mantenere l'impostazione di centrosinistra, magari anche in previsione delle comunali.

Le deleghe prospettate sono quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, della viabilità, della pubblica istruzione e delle pari opportunità. Mentre a Luigi Vacana, consigliere (per la quarta volta) di Provincia in Comune, andranno le politiche culturali. Si tratta di una conferma. Nel centrodestra ci sono tre gruppi: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. I consiglieri eletti di FdI sono tre: Alessandro Cardinali, Roberto Caligiore e Andrea Velardo. Il pacchetto di deleghe proposte sono, tra le altre, quelle al bilancio, alla polizia provinciale, allo sport e alla digitalizzazione. La Lega ha due esponenti: Andrea Amata e Luca Zaccari.

Le deleghe sulle quali si sta ragionando sono l'ambiente e l'urbanistica, anche se il Carroccio non ha mai fatto mistero di preferire l'edilizia scolastica. Infine Forza Italia, rappresentata dal consigliere Gianluca Quadrini, che è stato il più votato. Per lui la conferma della delega al coordinamento dei lavori dell'aula. Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche a distanza tra i consiglieri della Lega (Andrea Amata e Luca Zaccari) e quello di Forza Italia (Gianluca Quadrini). A conferma del fatto che l'impostazione proporzionale delle elezioni con la legge Delrio permane. Si tratterà quindi di definire le scelte che riguarderanno alcuni enti intermedi e Partecipate. Dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci si procederà.

Comunali ed europee

Un momento importante sarà quello della prossima campagna elettorale, visto che in primavera si voterà sia per le europee che per le amministrative. Impegnati 36 dei 91 Comuni della provincia. Le sfide più importanti e i risultati più attesi saranno quelli di Cassino e Veroli. Alle urne anche ad Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano.

Quindi le europee, alle quali guardano con grande attenzione tutte le segreterie nazionali dei partiti. Pure alle europee il sistema elettorale è proporzionale e prevede le preferenze. Proprio per questo saranno tutti chiamati a dare un contributo importante. Specialmente gli amministratori locali. Ecco il motivo per il quale le provinciali hanno comunque rappresentato un test significativo per i partiti, che infatti hanno potuto constatare quali sono stati i flussi elettorali locali. Attraverso il voto ponderato ma non solo. La Provincia ha mantenuto la propria centralità politica in questi anni. Ma ha potuto e può "permettersi" un'impostazione bipartisan. Senza le logiche di maggioranza e opposizione. Con un doppio appuntamento elettorale (comunali ed europee) del genere all'orizzonte, tutto questo sarà molto più difficile.