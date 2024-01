A questo punto bisognerà vedere con quanti voti sarà approvata la delibera riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2026. L'accordo all'interno della maggioranza è stato raggiunto, ma i numeri avranno una loro importanza per capire quali potranno essere i futuri confini del centrodestra al Comune di Frosinone. La prossima settimana la conferenza dei capigruppo definirà la data della seduta ordinaria. Difficilmente potrà svolgersi nello stesso giorno di quella del question time, già fissata per mercoledì 17 gennaio.

Numeri e scenari

La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 è composta da 22 consiglieri. A ottobre però si è registrato lo strappo con i consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Con la revoca delle deleghe a Pizzutelli e Bortone a seguito di una verifica di coalizione nella quale era stata definita una mozione di fiducia al sindaco. Non sottoscritta dai tre consiglieri sopra citati e dal presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani). Ma con quest'ultimo la situazione è stata chiarita. In aula la quota di maggioranza è 17, considerando che i consiglieri in totale sono 33. Negli ultimi mesi, però, alcuni voti nel centrodestra sono mancati, anche per un evidente calo di concentrazione. A questo punto però si tratta di capire quali sono i numeri reali, in vista di una stagione amministrativa (ma anche politica) impegnativa. Dal Piano urbano della mobilità sostenibile ai lavori di riqualificazione di piazzale Kambo, di Largo Turriziani e dei Piloni. A tutto il resto.

L'intesa raggiunta

I risultati delle provinciali hanno creato dei problemi. Sia Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) che Maurizio Scaccia (Forza Italia) hanno mancato l'elezione per un solo voto ponderato di Frosinone. Inevitabili la delusione e i malumori. Per quanto riguarda il tema della nomina del collegio dei revisori, le posizioni erano differenti. In particolare tra Fratelli d'Italia e la Lega. A sbloccare la situazione è stata una telefonata del deputato e segretario regionale di FdI Paolo Trancassini al sindaco Riccardo Mastrangeli. Perché è stato definito un perimetro di natura politica. Quello che è successo dopo ha rappresentato una conseguenza: iniziando dal confronto tra lo stesso Riccardo Mastrangeli, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e l'assessore al bilancio Adriano Piacentini. Poi Massimiliano Tagliaferri e Adriano Piacentini hanno incontrato l'assessore e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Fabio Tagliaferri. Infine c'è stata la riunione dei capigruppo di maggioranza. Nella quale è stato detto che c'è un'intesa sulla proposta di Fratelli d'Italia. Stiamo parlando in ogni caso di un argomento che rientra nelle competenze del consiglio comunale. Proprio per questo motivo il sindaco Riccardo Mastrangeli si era tenuto fuori dalla discussione. La telefonata di Trancassini ha consentito a tutti di trovare una via di uscita condivisa sul piano politico. A questo punto però bisognerà vedere l'esito della votazione. I consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) non sono tenuti al rispetto dei vincoli di maggioranza in questa fase. Anche se in aula hanno spesso votato delibere presentate dalla coalizione. Fondamentale è arrivare a quota 17. Se pure dovessero mancare dei voti ci sarebbero possibilità e tempi per analisi e chiarimenti. Indipendentemente dall'effettuazione o meno di una verifica politica.

Le opposizioni

Prima del raggiungimento dell'accordo dalla maggioranza erano partite delle telefonate per sondare il campo delle opposizioni. Nell'eventualità di una "conta" che appariva davvero vicinissima. Angelo Pizzutelli, capogruppo del Pd, spiega: «Quella che appare chiara è la situazione di forte ed evidente difficoltà politica all'interno della maggioranza di centrodestra. Perché se si deve scomodare il coordinatore regionale del partito di maggioranza relativa (FdI) per risolvere una situazione comunque secondaria, vuol dire che a livello locale non ci sono gli spazi per trovare una sintesi quando sul tavolo ci sono posizioni differenti. Per il resto è evidente che queste continue tensioni politiche nel centrodestra finiscono con il penalizzare l'aspetto amministrativo. Poi come facciamo a meravigliarci se Frosinone scende in tutte le classifiche sulla qualità della vita?». Ma il punto è rappresentato pure dal fatto che anche le opposizioni sono alla ricerca di un'unità che fatica ad arrivare. Intanto in un anno e mezzo non c'è stato alcun confronto finalizzato ad una ricomposizione della situazione tra Partito Democratico e Socialisti. Un elemento fondamentale se si vuole perlomeno provare a ricostruire una coalizione di centrosinistra. Per il resto si è molto parlato nei mesi scorsi di possibili aperture e convergenze tra il sindaco e alcuni esponenti delle opposizioni. Però non è successo nulla e in ogni caso anche nel campo delle opposizioni le provinciali hanno lasciato incomprensioni e malumori. Il consigliere Armando Papetti (Lista Marzi) ha ottenuto un buon risultato, dimostrandosi decisivo per il raggiungimento del quorum della civica Provincia in Comune. E quindi della conferma del seggio per Luigi Vacana. Ma il discorso della mancata rappresentanza del capoluogo vale sia per la maggioranza che per l'opposizione. Perché pure in quest'ultimo caso l'assenza di una strategia è risultata determinante. In ogni caso a questo punto, esattamente come lo scorso anno, soltanto il voto sul bilancio sarà davvero indicativo per capire come stanno realmente le cose.