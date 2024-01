Tante proposte, tutte alternative ai progetti concretizzati dall'attuale amministrazione. Ma soprattutto una lunga serie di dardi avvelenati, sotto forma di attacchi e accuse alla politica di Salera, lanciati da tutti e cinque gli aspiranti alla fascia: Laura Borraccio, Giorgio Di Folco, Gianrico Langiano, Giuseppe Sebastianelli e Domenico Natale. Il tuto senza risparmiare siparietti e frecciate reciproche. La prima conferenza stampa dei candidati alle primarie, che si è svolta ieri sera nella cornice del foyer del teatro Manzoni, ha visto l'intera ritrosia anti-Salera che si ritrova per lanciare l'alternativa.

L'incontro

E i temi affrontati sono stati ampi: dalla riapertura del corso della Repubblica, alla riqualificazione di piazza Labriola. Dalla valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico della città, alle opere per rilanciare il commercio e il turismo.

A regalare il primo affondo, è Borraccio: «Quest'amministrazione ha chiuso il corso della Repubblica senza una variazione del put e senza prevedere parcheggio ulteriori. Ma la cosa da sottolineare, che avete sentito attraverso le pagine di giornale, perché come opposizione ci siamo mossi, è che quest'amministrazione ha realizzato il progetto senza autorizzazione da parte della paesaggistica. Noi abbiamo denunciato il fatto attraverso la Procura poiché la giunta si è autodeterminata attraverso un abuso della sub-delega, sottratta dalla Regione dopo le nostre denunce»

Da qui, l'alternativa: «Noi avremmo creato un nuovo polmone verde della città che abbracciasse piazza Labriola. I commericanti avrebbero potuto usufruire di questa opportunità lasciando il corso aperto».

Di Folco non ha risparmiato pietre anche verso gli alleati-competitors: «Dove eravate voi quando io ho chiesto il blocco dei lavori? Nessuno ha fatto nulla. Adesso è troppo tardi». Per Natale Salera «ha cancellato una tradizione propria della nostra città». Mentre Langiano batte il chiodo sull'inquinamento: «Tutto è stato sponsorizzato come un'occasione per ridurre l'inquinamento, ma le statistiche ci danno ancora al primo posto. La soluzione c'era: riqualificare piazza Labriola». Sebastianelli ha affermato: «Bisognava ridisegnare il centro città, che va da piazza Diamare fino a piazza Labriola, per ricreare un vero centro storico».

E ancora Borraccio: «Cassino sta diventando una città di serie B. Basta evidenziare i suoi punti d'ingresso, dalla superstrada agli svincoli, con un manto stradale ammalorato e con cespugli ed erbacce la fanno da padrone». Di Folco ha aggiunto: «Io conosco i cittadini di serie B, perché li frequento e li vivo. I quartieri periferici sono allo sbando, i cittadini di San Bartolomeo sono ostaggio dell'usura». Per Natale «i trasporti dopo una certa ora non esistono». Langiano ha sottolineato: «Quest'amministrazione ha tolto il sorriso ai cittadini». E Sebastianelli ha chiosato: «Dei nuovi asili nido bisognava realizzarne uno a San Bartolomeo».