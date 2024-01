Il Partito Democratico pronto a fare pesare il proprio ruolo (e i numeri) in Consiglio. Cercando di rivendicare delle posizioni anche per gli alleati della lista La Provincia dei Cittadini, per tentare di rilanciare la prospettiva del centrosinistra. Il tema è stato affrontato qualche giorno fa nel corso di una riunione con i cinque consiglieri provinciali eletti, alla presenza del presidente regionale del Pd Francesco De Angelis. Al centro del dibattito anche gli assetti delle Partecipate. Tema che ha affrontato altresì il gruppo della Lega.

Il summit dei Democrat

I consiglieri sono cinque: Alessandro Mosticone (Sora), Luigi Vittori (Ferentino), Enrico Pittiglio (Isola del Liri), Gaetano Ranaldi (Cassino) e Antonella Di Pucchio (Isola del Liri). Il concetto è semplice: il Pd resta il partito di maggioranza relativa e ha intenzione di rivendicare alcune posizioni chiave. Per esempio la vicepresidenza e il coordinamento dei lavori dell'aula. Non solo: per quel che riguarda alcune Partecipate, tipo l'Apef, i Democrat appaiono intenzionati a chiedere al presidente Luca Di Stefano di essere tenuti in considerazione. Non si può escludere che uno scenario del genere possa essere tenuto in considerazione per cercare di coinvolgere i partiti alleati. A cominciare da Azione e Italia Viva. Il presupposto però è l'unità del gruppo consiliare. Non è semplice. A Pensare Democratico (la corrente maggioritaria di Francesco De Angelis e Sara Battisti) fa riferimento Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Valcomino, non proprio contentissimo (per usare un eufemismo) di essersi classificato terzo nella lista. Per il resto le situazioni vanno distinte. Alessandro Mosticone è arrivato primo, ma è fin troppo evidente che ha avuto il sostegno anche del sindaco di Sora Luca Di Stefano. Tredici mesi fa l'asse tra De Angelis e Di Stefano fu fondamentale per la presidenza della Provincia. L'accordo ha retto e per molti versi tiene ancora. Però non è più la stessa situazione. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che Luca Di Stefano ha sottolineato sempre di più un profilo civico, bipartisan e trasversale. Luigi Vittori e Gaetano Ranaldi sono consiglieri che conoscono bene i meccanismi dei partiti, ma al tempo stesso come amministratori interagiscono fortemente con i sindaci Piergianni Fiorletta ed Enzo Salera. Quindi Antonella Di Pucchio, fedelissima di Antonio Pompeo. È passato quasi un anno da quando l'ex presidente della Provincia ha ottenuto 15.000 preferenze alle regionali. Ad essere eletta è stata Sara Battisti (17.000 preferenze), ma in ogni caso il contributo di Pompeo è stato notevole. Da quel momento in poi però una reale operazione di ricucitura e di coinvolgimento non c'è stata. Inoltre è abbastanza evidente da tempo che c'è un confronto politico positivo tra Luca Di Stefano e Antonella Di Pucchio. Peraltro quest'ultima si candiderà a sindaco di Isola del Liri e questo potrebbe comportare un'ennesima sfida a distanza tra le correnti di De Angelis e di Pompeo. Il punto politico però è fin troppo evidente: le rivendicazioni hanno maggiore forza se sono supportate da tutti i consiglieri. Da verificare se sarà così nel Partito Democratico.

L'affondo del Carroccio

In una nota i consiglieri provinciali della Lega Andrea Amata e Luca Zaccari hanno affermato in aula: «Ci rivolgiamo al presidente Luca Di Stefano. È trascorso un anno dalla sua elezione, il tempo del rodaggio e il tempo per capire al meglio il funzionamento di una macchina complessa come quella della Provincia. Abbiamo apprezzato il suo impegno e il suo lavoro di coinvolgimento con tutte le forze politiche presenti in aula. È lo spirito della legge 56, che però va necessariamente superata e riconsegnata ai cittadini la scelta della rappresentanza rispetto a un ente che può e deve essere centrale nella vita di un territorio. Un ente che doveva essere eliminato e invece sta lì. Sta lì perché è necessario e fondamentale per le sorti di una comunità di 91 Comuni e 500.000 abitanti». Hanno aggiunto: «Fino ad oggi si è lavorato bene, ma con marce ridotte, ora è tempo di innestare quelle alte, a partire dai fondi del Pnrr sulle scuole. Ma soprattutto occorre essere maggiormente al centro delle dinamiche di sviluppo: bene gli Stati Generali come primo passo, ma occorre riempire quella giusta intuizione di contenuti, evitando di ridurre certi momenti di confronto a sterile dimensione da "convegnistica". Anche sotto questo aspetto, molto bene l'istituzione del Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile». E ancora: «Facciamo chiarezza e concretezza su cosa la Provincia vuole essere nei prossimi anni, su come può intervenire nei processi di sviluppo del territorio. Ma con azioni concrete, non con semplici dichiarazioni di intenti. E quando parliamo di chiarezza, la invochiamo anche nella rimozione di possibili conflitti di interesse, come nelle nostre partecipate, dove è forte il rischio che per delicate procedure ambientali il controllato e il controllore coincidano. La politica deve dare altri esempi. Sulla chiarezza politica, sulla trasparenza amministrativa e sulla concretezza progettuale la Lega non farà mancare il suo appoggio. E se si sollevano certe questioni sulle Partecipate non è per ottenere qualcosa ma per evitare che a rimetterci qualcosa sia la collettività che partecipa con la contribuzione fiscale a mantenere certe postazioni. I ruoli di responsabilità non sono centri di potere. Vanno distinti sempre i ruoli di controllore e controllato». Insomma, il messaggio della Lega è fortissimo sul piano politico.

L'impegno degli "azzurri"

Gianluca Quadrini, primo degli eletti tra i consiglieri provinciali e capogruppo di Forza Italia, ha argomentato: «Come un padre di famiglia rinnovo il mio impegno con il territorio e la collaborazione con i miei colleghi. Grandi sfide si prospettano per la Provincia e noi saremo pronti ad affrontarle con ottimi risultati». Dichiarando quindi: «Un ringraziamento al presidente Luca Di Stefano per il lavoro che ha svolto in questo anno in carica. Ha dimostrato di essere vicino al suo territorio e di credere fortemente nelle potenzialità dell'ente». Luca Di Stefano coinvolgerà tutti i consiglieri nelle deleghe.