La seduta del question time (risposta alle interrogazioni e alle interpellanze) è stata convocata per mercoledì 17 gennaio alle ore diciannove. Per quanto riguarda invece la riunione ordinaria, di certo si terrà sulla nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2026. Ma dovrà essere la conferenza dei capigruppo a definire la data. Potrebbe essere la stessa del question time.

In ogni caso il 17 gennaio sarà una data indicativa per capire come potrebbero evolversi le dinamiche politiche all'interno della maggioranza di centrodestra nel 2024. Lunedì sera c'è stata la riunione della coalizione, alla quale hanno partecipato pochissimi consiglieri: all'inizio erano sette. Ricordiamo che alle elezioni di giugno 2022 la maggioranza uscita dalle urne è stata di 22 esponenti, sindaco compreso. Più nutrita la partecipazione degli assessori al summit dell'altra sera. Si doveva discutere dell'assetto del collegio dei revisori dei conti.

Riflettori puntati sulla presidenza. In ogni caso le tantissime assenze sono comunque indicative di un forte calo di concentrazione. Non è un buon segnale, specialmente se consideriamo le tematiche che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi: dalla mobilità urbana alle opere pubbliche come la riqualificazione di piazzale Kambo. Con la seconda convocazione la maggioranza rischia poco sul piano politico (difficile andare sotto). Però è complicato pensare di proseguire l'intera consiliatura con queste fibrillazioni.

La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 ha determinato questa composizione: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. Più il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, il quale ha raggiunto un'intesa al ballottaggio con Mastrangeli. Questa invece la composizione della giunta: 2 assessori alla Lista Ottaviani (che esprime pure il presidente del consiglio comunale), 2 a Fratelli d'Italia, 1 alla Lista per Frosinone (che indica il vicesindaco), 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Frosinone Capoluogo. Quindi c'è Alessandra Sardellitti, che fa riferimento a Mauro Vicano, sempre in virtù dell'intesa al ballottaggio.

Da capire quello che potrà succedere in virtù delle fibrillazioni di questi ultimi mesi. Le situazioni aperte sono diverse. Intanto quella del gruppo di tre consiglieri formato da Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Al momento sono sulla linea di confine della maggioranza. Attesa per verificare quale sarà il comportamento di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Maurizio Scaccia (Forza Italia) dopo la delusione alle provinciali. Visto che entrambi hanno mancato l'elezione a consigliere per un solo voto ponderato del Comune di Frosinone.

Riccardo Mastrangeli vuole aspettare la seduta consiliare del 17 gennaio per trarre le conclusioni. Specialmente in vista dell'approvazione del bilancio, che rappresenterà la prova del nove per l'intera maggioranza di centrodestra. L'idea di anticipare il voto sul documento contabile rimane sul tavolo.

Il primo cittadino da tempo ragiona sull'ipotesi del ricorso anticipato alle urne. Ma sicuramente non sarà lui a dimettersi. Restano due opzioni: la mozione di sfiducia oppure le dimissioni di massa. In entrambi i casi occorrerebbero 17 firme o voti. Vale a dire la metà più uno dei consiglieri comunali, che in totale sono 33.

Gli esponenti delle opposizione sono 11, ma è difficile pensare che possano scegliere una soluzione del genere nel breve periodo. Intanto perché bisognerebbe lavorare sia su un candidato sindaco condiviso che su una eventuale ricucitura dei rapporti. In secondo luogo sfiduciare il sindaco darebbe indubbiamente a Mastrangeli un vantaggio. Uno degli argomenti principali del 2024 sarà rappresentato dai rapporti tra Riccardo Mastrangeli e le opposizioni. Ci saranno aperture oppure no? La risposta vera potrà arrivare dal voto delle singole delibere nell'ambito delle sedute ordinarie. Ma attenzione a distogliere lo sguardo dalle riunioni del question time. Saranno il termometro dello stato di salute politico della maggioranza.