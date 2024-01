Una riunione di maggioranza, per guardare tutti negli occhi e capire quanti e quali spazi ci sono per proseguire la consiliatura con l'assetto uscito dalle urne nel giugno 2022. Riccardo Mastrangeli l'ha convocata per ieri sera. Il sindaco sta analizzando la situazione politica. Non perdendo mai di vista però l'impostazione programmatica, per lui l'unica vera stella polare. Anche se il tema ufficiale dell'incontro era quello della definizione dei nomi del collegio dei revisori dei conti. All'inizio del summit comunque erano pochissimi i consiglieri presenti.

La prossima riunione del consiglio comunale potrebbe tenersi mercoledì 17 gennaio, sia per quanto riguarda la seduta ordinaria che il question time. Va detto che da mesi l'appuntamento con la risposta alle interrogazioni e alle interpellanze si dimostra assai insidioso per la coalizione di centrodestra. Sul piano politico il quadro è ormai definito da tempo. Ad ottobre lo "strappo" dopo una verifica di maggioranza effettuata a seguito di fibrillazioni fortissime durante una seduta consiliare. Venne predisposta una mozione di fiducia a Mastrangeli.

Mancarono quattro firme: il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), i consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega). Con Massimiliano Tagliaferri la situazione è stata chiarita, anche e soprattutto per il profilo istituzionale della carica ricoperta. Mentre ad Anselmo Pizzutelli e a Giovanni Bortone vennero revocate le deleghe. Da quasi quattro mesi c'è questa situazione all'interno della maggioranza. Senza che nessuno abbia preso l'iniziativa per un chiarimento.

Poi ci sono state le provinciali, con l'esito che conosciamo. Vale a dire con Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Maurizio Scaccia (Forza Italia) che hanno sfiorato l'elezione. Sarebbe bastato un solo voto ponderato del Comune di Frosinone in più. Poi ci sono altri possibili scenari, come per esempio la formazione di un nuovo gruppo all'interno della maggioranza. Si tratta di un versante complesso e delicato. In realtà in questo momento Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone non ne hanno bisogno perché nella sostanza fanno già... gruppo. Riccardo Mastrangeli è sicuramente stufo delle fibrillazioni che ci sono all'interno della maggioranza. E sta riflettendo sulla possibilità di anticipare il voto sul bilancio, proprio per arrivare ad una resa dei conti definitiva. Infatti sul documento contabile nessuno può nascondersi.

Un anno fa l'atto venne approvato con 22 voti su 22 consiglieri. Una prova di forza enorme, bissata qualche mese dopo con i 19 voti sugli equilibri di bilancio. La domanda è: ci sono possibilità per tornare a quei numeri? E soprattutto: il quadro uscito dalle elezioni è ancora attuale nelle dinamiche e nei profili politici di questa maggioranza? Perché il centrodestra viene da tre vittorie consecutive alle amministrative del capoluogo. E un anno e mezzo fa Mastrangeli ha vinto al ballottaggio (superando Domenico Marzi) guidando una coalizione composta da tutti i partiti e da liste civiche. Vero che il programma ha una sua specificità, ma indubbiamente c'è stata pure una netta impostazione di tipo politico.

L'opzione del ritorno anticipato alle urne è da tempo sul tavolo di Mastrangeli. Ma come arrivarci? Da escludere che il sindaco possa rassegnare le dimissioni. Mentre sia per la mozione di sfiducia che per le dimissioni di massa servirebbero 17 voti o 17 firme. La metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente. Il paradosso è che i numeri non ci sono. Perché comunque la maggioranza dovrebbe perdere in maniera definitiva 6 voti. E le opposizioni dovrebbero essere compatte nel volere il "rompete le righe". Nessuna di queste due condizioni c'è.

Anzi, con ogni probabilità nelle file della minoranza potrebbero esserci delle sponde o delle convergenze su qualche tema amministrativo. Decisamente più complicato, invece, l'idea di un Governissimo. Significherebbe che Mastrangeli dovrebbe recarsi in Consiglio e proporre un programma a tutti gli schieramenti. Confidando in un sostegno trasversale.