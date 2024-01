Il bilancio dell'anno 2023 e l'attività, le sfide per quello che è appena cominciato. Intervista al consigliere d'opposizione Annarita Pelorossi, della lista civica "Alatri in Comune".

Che anno si è chiuso per Alatri e quali sarebbero i settori in cui l'amministrazione dovrebbe lavorare di più?

«Il 2023 è stato segnato dall'omicidio di Thomas Bricca, un dramma che è tornato a rivelare un volto nascosto, degradato della nostra città. Dobbiamo cambiare la nostra percezione dei problemi sociali e culturali, considerandoli nel loro insieme, solo così riusciremo a provocare una svolta. C'è una azione amministrativa da promuovere, il comune può essere regista di una nuova strategia della sicurezza, ma finora un vero confronto sul tema non c'è stato».

Qual è stato il punto più basso dei rapporti tra maggioranza e opposizione e cosa fare per migliorarli?

«L'amministrazione ha poca abitudine al confronto: si vede dalla chiusura che sindaco e giunta hanno di fronte alle proposte delle minoranze».

Sulla Sanità, tema che segue anche per ragioni professionali, quale sarebbe l'azione più efficace per tutelare il "San Benedetto"?

«Bisogna pretendere chiarezza dalla Regione, chiedendo un atto aziendale che dica senza incertezze quale sarà il ruolo del "San Benedetto" nel sistema sanitario. Il sindaco dovrebbe essere il paladino di questa domanda, invece si affida alle promesse, alle mezze verità, agli atti che smentiscono le dichiarazioni».

Le minoranze hanno sollevato la questione degli incarichi legali: vicenda chiusa e soddisfatti delle risposte?

«Le risposte non sono state soddisfacenti e l'intera maggioranza era a conoscenza dei fatti, anzi condivideva il disinvolto gioco di scambio degli incarichi legali. Le cose dette da assessore e sindaco hanno accresciuto i nostri dubbi. La questione non è certo archiviata».

In quali settori ci sarebbe da intervenire maggiormente?

«Sarebbe sufficiente lavorare di più per la realizzazione di opere essenziali: dove sta quella qualità amministrativa che i cittadini hanno richiesto al nuovo sindaco? In giro c'è tanta delusione».