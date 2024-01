Grande nervosismo all'interno della maggioranza di centrodestra al Comune di Frosinone. I "distinguo" dei mesi passati e i malumori derivanti dall'esito delle provinciali hanno determinato una situazione nella quale le certezze sono davvero poche. Parliamo del capoluogo, al quale guardano tutti. Anche e soprattutto a livello regionale. Il sindaco Riccardo Mastrangeli è stufo, ma non ha intenzione di dimettersi. In ogni occasione ribadisce che tutti gli eletti della coalizione di governo hanno sottoscritto il programma amministrativo. E questo è vero.

Ma è proprio sul programma che si sono consumati degli "strappi" non indifferenti. Anselmo Pizzutelli, consigliere della Lista Mastrangeli, ha formulato rilievi sulle piste ciclabili, sul percorso del Brt, sulla previsione della pedonalizzazione totale di piazzale Kambo. Massimiliano Tagliaferri, presidente del consiglio comunale ed esponente di spicco della Lista Ottaviani, ha detto la sua sul tracciato del Bus Rapid Transit e sulla possibile soppressione di posti auto. Pasquale Cirillo, esponente di Frosinone Capoluogo, sul tema dell'impiantistica sportiva ha espresso una posizione diversa da quella del primo cittadino.

Si potrebbe continuare. Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) e Maurizio Scaccia (Forza Italia) sarebbero diventati consiglieri provinciali con un solo voto ponderato in più proveniente dal Comune di Frosinone. Non è stata elaborata una strategia di maggioranza. Il minimo comun denominatore di queste situazioni è la mancanza di confronto all'interno della coalizione. Vero che tutti hanno accettato il programma amministrativo, ma lo stesso va poi attuato. Non si discute e ognuno ha dato costantemente la sensazione di non voler neppure cercare una mediazione o un punto di caduta condiviso.

Muro contro muro inevitabile

Variabili e rischi

Per come si sono messe le cose è probabile che la verifica politica si farà in Consiglio. Ogni volta. Nella maggioranza in diversi trasmettono l'impressione di voler segare l'albero sul quale sono seduti. La stanchezza di Riccardo Mastrangeli è forte. La domanda è: c'è un leader politico che ha voglia di provare a rimettere insieme i cocci? Francamente un'opzione del genere appare difficile. Il "soccorso" dell'opposizione? Complicato, anche se le divisioni del centrosinistra sono altrettanto assolute. Però prima o poi qualcuno prenderà atto delle tre sconfitte consecutive e della necessità di riprendersi un ruolo di coalizione.

In un contesto del genere Riccardo Mastrangeli avrà un vantaggio, almeno per qualche tempo. Procedere di Giunta e rivolgersi al Consiglio sulle singole tematiche. Il ricorso sistematico alla seconda convocazione indubbiamente lo aiuta perché permette di potersi accontentare di numeri bassi. Detto tutto questo, il combinato disposto delle due debolezze politiche (centrodestra e centrosinistra) a Frosinone evidenzia i limiti delle coalizioni. Infatti il capoluogo non ha eletto consiglieri provinciali. Inutile nascondersi dietro un dito. In Ciociaria nel centrodestra Fratelli d'Italia e Lega neppure si parlano.

Vanno avanti insieme perché i sistemi elettorali lo consentono, specialmente alle politiche e alle regionali. Quanto al Pd, da anni non lavora più alla ricostruzione del centrosinistra. E da solo non può andare tanto lontano. Le liste civiche hanno sicuramente un ruolo fondamentale e a tratti perfino decisivo. Nella fase elettorale però. Ad essersi eclissata è la politica. Frosinone è un capoluogo di provincia, non ci si può limitare al solo aspetto amministrativo. I confronti tra Paolo Fanelli e Gianfranco Schietroma, tra Nicola Ottaviani e Domenico Marzi hanno appassionato gli elettori proprio perché avevano una forte caratterizzazione politica. Oggi tutto questo appare lontanissimo. Le cose però non vanno meglio. Una riflessione seria andrebbe fatta.

Tutte le strade passano

dalla Regione Lazio

Nel 2024 dovranno essere prese decisioni importanti su tematiche come la sanità, le politiche industriali (Consorzio unico), la gestione dei rifiuti. Certamente la Asl e la Saf avranno un ruolo di primo piano, ma sul piano politico sarà la Regione Lazio a dettare la linea e a varare i rispettivi Piani. Il centrodestra di Francesco Rocca ha vinto la campagna elettorale sui temi della sanità e dei rifiuti. Perché i cittadini si aspettano delle risposte concrete e poi traggono le conclusioni. Sempre. Quando si recano al Pronto Soccorso oppure quando arrivano le bollette dei rifiuti. Nel senso che si aspettano dei servizi all'altezza della situazione e in qualche modo proporzionati alle tasse che pagano.

Vero che i "venti" politici influiscono quando ci si misura sul voto di opinione, ma in realtà i risultati (ottenuti o falliti) finiscono con il fare la differenza. La Regione Lazio è sempre più centrale nelle principali dinamiche territoriali. In primavera si va alle urne per le comunali (in trentasei centri) e per le europee. Un incrocio di destini e di strategie che lascerà un segno non indifferente. Da diverso tempo l'affluenza è in diminuzione, segno evidente di un disinteresse crescente da parte di un popolo sovrano stanco, disilluso e preoccupato dalle emergenze quotidiane.

A mancare però è la buona politica, intesa come capacità di risolvere i problemi, di migliorare la qualità della vita dei territori e di coinvolgere i cittadini. Se invece la politica, ad ogni livello, è ripiegata, discute, litiga e non comunica è complicato invertire il trend e cambiare la narrazione. Andare allo scontro e buttarla in caciara è facile. E fa... tanti like. Costruire e mediare è complicato. Oltre che impopolare.