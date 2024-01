Una resa dei conti in consiglio comunale, per portare tutti allo scoperto. Soprattutto all'interno della maggioranza. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ci sta pensando. Seriamente. Magari anticipando la discussione sul bilancio. Perché se c'è un atto sul quale non è possibile nascondersi o svicolare, quello è il documento contabile. L'anno scorso fu approvato con 22 voti su 22. Una prova di forza senza precedenti. Adesso però il quadro è cambiato radicalmente.

Per l'approvazione del bilancio c'è tempo fino al termine di marzo, ma non si escludono (come sempre) anche delle proroghe. Il primo cittadino vuole giocare d'anticipo: fine gennaio o febbraio. Anche se a questo punto si vuole attendere la decisione della Corte dei Conti sull'uscita ufficiale del Comune dal Piano di rientro, che va avanti da undici anni per un deficit "ereditato" di 50 milioni di euro. Una novità che darebbe all'Amministrazione spazi di manovra significativi.

La strategia politica di Riccardo Mastrangeli ha comunque un senso. Nel centrodestra ci sono diverse situazioni che andrebbero chiarite. Per ridefinire gli attuali confini della coalizione. I consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) fanno ancora parte della maggioranza oppure no? Lo "strappo" di ottobre non è mai stato ricucito. Sul tavolo è rimasto il provvedimento di revoca delle deleghe ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone. I tre esponenti potrebbero costituire un loro gruppo? Le "voci" non mancano, da mesi. Finora però non è successo.

Potranno esserci delle reazioni politiche di Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) dopo l'esito delle provinciali? Non si può escludere. Poi ci sono altre situazioni da monitorare. Per esempio qualche assenza di troppo nelle ultime sedute. Segnale di un calo di concentrazione evidente. Riccardo Mastrangeli non ha intenzione di rincorrere nessuno e non vuole fare finta di nulla. Lo ha ribadito in giunta, sottolineando come è il programma amministrativo l'unico punto di riferimento.

Intanto a gennaio la seduta di consiglio comunale si dovrebbe tenere mercoledì 17 gennaio.

Con probabile appuntamento doppio: question time e riunione ordinaria. Riflettori puntati su presenze, assenze, voti favorevoli e contrari. Perfino sulle astensioni. Un prologo significativo dello scenario che potrebbe concretizzarsi sul bilancio. Perché in quella occasione i risultati delle votazioni determineranno sicuramente degli effetti.

La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 aveva questa composizione: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. Più il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, il quale ha raggiunto un'intesa al ballottaggio con Mastrangeli. Questa invece la composizione della giunta: 2 assessori alla Lista Ottaviani (che esprime pure il presidente del consiglio comunale), 2 a Fratelli d'Italia, 1 alla Lista per Frosinone (che indica il vicesindaco), 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 a Frosinone Capoluogo.

Quindi c'è Alessandra Sardellitti, che fa riferimento a Mauro Vicano, sempre in virtù dell'intesa al ballottaggio. Il primo cittadino ha più volte escluso l'opzione del rimpasto, ma è evidente che clamorose novità sul voto del bilancio renderebbero necessaria una riflessione profonda. Ci sarebbero differenze tra una maggioranza a 19 e una a 16. Lo scorso anno la prova di forza a 22 arrivò dopo un periodo di fibrillazioni. Ma è difficile immaginare lo stesso esito.

E le opposizioni? Il quadro è estremamente fluido, però una considerazione va fatta: il bilancio caratterizza un'Amministrazione sul piano politico. Quindi eventuali voti favorevoli potrebbero arrivare soltanto a seguito di un'intesa vera e propria e totale. Non quindi su singole convergenze di tipo amministrativo. Scenario complicato.