Il congresso del circolo frusinate del Partito Democratico, ma anche quello provinciale di Forza Italia. Le prossime settimane saranno importanti per delineare alcuni scenari politici del 2024. Inoltre entro gennaio la Regione Lazio dovrebbe procedere con la nomina del commissario del Consorzio industriale unico, alla guida del quale c'è Francesco De Angelis, che perfezionerà le dimissioni da presidente quando l'iter della vicenda sarà definito completamente.

Il congresso del circolo del Pd a Frosinone sarà indicativo altresì per le dinamiche politiche del capoluogo. Si è molto raffreddata l'opzione di una discesa in campo dell'ex sindaco Michele Marini. L'ipotesi era stata avanzata dal gruppo consiliare, formato da Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. C'era stato pure un sostanziale via libera sia da parte del presidente regionale del partito Francesco De Angelis che del segretario provinciale Luca Fantini. Ma a mettersi di traverso è stata la Lista Marini: sia il coordinatore Francesco Trina che il consigliere Andrea Turriziani hanno detto che la civica non può andare a rimorchio del Pd. Va ricordato che sia Michele Marini che Andrea Turriziani da tempo non hanno più la tessera dei Democrat. A questo punto bisognerà capire quello che può succedere. Non è escluso che per la carica di segretario possa essere individuato uno dei tre consiglieri comunali. Il favorito è il capogruppo Angelo Pizzutelli.

Per quanto concerne invece Forza Italia, l'appuntamento congressuale riguarderà tutti i territori. In linea con le strategie di Antonio Tajani e Claudio Fazzone. La nomina del commissario del Consorzio industriale andrà a completare il percorso del cambio ai vertici di molti enti intermedi. Conseguenza della vittoria del centrodestra guidato da Francesco Rocca alle regionali del febbraio 2023. Fratelli d'Italia esprime il presidente della Società Ambiente Frosinone (Fabio De Angelis) e il commissario dell'Ater (Antonello Iannarilli). Per il Consorzio industriale sarà necessario capire se la scelta del presidente Francesco Rocca e dell'assessore Roberta Angelilli sarà indirizzata su un tecnico oppure su un politico. In ogni caso il centrosinistra continua inevitabilmente a perdere delle caselle strategiche.

A dimostrazione di quanto sia determinante il peso politico della Regione sul versante dello scenario locale.

Sullo sfondo le elezioni amministrative, che interesseranno trentasei dei novantuno Comuni della Ciociaria. A cominciare da Cassino e Veroli. Ma senza dimenticare Acuto, Arnara, Ausonia, Broccostella, Casalvieri, Castelliri, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Gallinaro, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Pescosolido, Piglio, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano. A Cassino e Veroli il Partito Democratico si gioca moltissimo. Eventuali sconfitte segnerebbero un punto di non ritorno sotto molti punti di vista.

C'è il tema della politica della costruzione della coalizione. Per esempio a Ferentino si è scelto un profilo civico che ha consentito al sindaco Piergianni Fiorletta di vincere. Alla guida di una coalizione assai trasversale: alle recenti provinciali, infatti, sono stati eletti consiglieri sia Luigi Vittori (La Provincia dei Cittadini) che Luca Zaccari (Lega). Le scelte a Cassino e Veroli saranno sicuramente caratterizzanti. Mentre nel centrodestra il tema è principalmente quello dei rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega. Sempre altalenanti. Con uno sguardo attento anche a Forza Italia, decisa a dire la sua.