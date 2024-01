Il Frosinone calcio ancora promosso in serie A, determinato a sviluppare il proprio gioco in ogni partita, capace dell'impresa in Coppa Italia, con il 4-0 allo stadio Maradona rifilato al Napoli fresco di scudetto. La squadra (e la società) di Maurizio Stirpe è l'orgoglio di questa terra. E rappresenta l'unico lampo nel buio di un 2023 nel quale non sono mancati fatti ed episodi degni di nota. Nessuno dei quali, però, in grado di "cambiare verso" alla narrazione di una realtà che continua ad arrancare in tutte le classifiche sulla qualità della vita. Il Frosinone calcio invece no, è un'altra storia.

Oltre ad essere già da tempo nella storia sportiva, non esclusivamente della Ciociaria. La canzone Mio fratello è figlio unico è del 1976. Un artista come Rino Gaetano cantava: "Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone". Dando esattamente la percezione e la dimensione delle gerarchie (non soltanto calcistiche) dell'epoca. Oggi uno come Chinaglia potrebbe giocare nel Frosinone. In serie A. Perciò la squadra di Maurizio Stirpe rappresenta per questo territorio un vanto e una speranza. Non è un miracolo però, bensì il risultato di una programmazione prima pensata e immaginata. Quindi costruita a tavolino, realizzata e aggiornata.

Perfino coccolata. Ma non ci sarebbe stato nulla senza una visione del futuro. Di Maurizio Stirpe. Lo sport è un linguaggio universale attraverso il quale si declinano concetti come il talento, il merito, il sacrificio, l'applicazione, la vittoria, la sconfitta, il successo, la progettazione. Lo sport è un linguaggio universale comprensibile a tutti, un mezzo potentissimo di unione, che supera i confini. Sarebbe bello dire che il Frosinone calcio è il prodotto dell'intero territorio provinciale. Non è così. È il brand vincente di una società di calcio. Quel brand vincente che manca invece alla politica.

Le pagine mai scritte del libro dei sogni e la realtà dei numeri

Mentre si susseguono promesse di ogni tipo (che non si concretizzano mai), alcuni studi andrebbero presi sul serio. Per esempio quello dell'Istat: in Ciociaria nel 2022 c'erano 470.689 abitanti mentre nel 2042 ce ne saranno 416.587. Più di 50.000 in meno. Con 13.884 bambini dai 0 ai 4 anni, a fronte dei 16.360 del 2022. Mentre a Frosinone, nel capoluogo, le cifre sono le seguenti. Nel 2022 si contano 43.830 abitanti, con la fascia d'età più rappresentata che va dai 55 a 59 anni (3.491 persone). Tra 20 anni, al contrario, la fascia d'età con più persone andrà dai 65 ai 69 anni (3.017 persone). Precipiteranno le nascite, con la fascia da 0 ai 4 anni che passerà da 1.514 del 2022 a 1.322 del 2042. Come si può provare (molto parzialmente) ad invertire un trend del genere? Con una classe dirigente degna di questo nome, capace di guardare alle future generazioni e non alle prossime elezioni. Ma per fare questo, come diceva Alcide De Gasperi, ci vorrebbero degli statisti. Non se ne vede neppure l'ombra in giro. Negli ultimi decenni in questa provincia si sono moltiplicati soltanto i "tavoli di lavoro". Dalla Valle del Sacco agli Stati Generali. Risultati? Zero. In verità quando non si sa che dire, e soprattutto che fare, si annunciano "tavoli di lavoro". I fatti sono diversi: la bonifica della Valle del Sacco non c'è stata, la riperimetrazione del Sin neppure. La Stazione dell'Alta Velocità (tra Supino e Ferentino) appartiene all'Iperuranio di Platone (il mondo delle idee). Ogni tanto si riaffaccia l'ipotesi del collegamento trasversale tra Tirreno e Adriatico. Meglio lasciar stare. Si potrebbe continuare all'infinito. Quando però si tratta di cercare di centrare dei traguardi, allora va perfino peggio. La provincia di Frosinone doveva essere inserita nella Zes, la Zona economica speciale nella quale sono previsti incentivi e benefici per le imprese. Vabbè. Poi si è deciso di virare sulle Zls (Zone logistiche semplificate). Non è la stessa cosa, ma meglio che niente. Qualcosa di definito oltre alla declinazione dell'auspicio? Vabbè. Quindi c'è la vita quotidiana, fatta di concretezza e non di superficialità effimera. E nella vita quotidiana ci sono i ritardi e i disagi con i quali ogni giorno devono fare i conti i pendolari della provincia di Frosinone. Costretti ad una perenne "odissea" per andare a lavorare e per tornare a casa. Ma non cambia nulla, quasi che le responsabilità fossero di un destino cinico e baro. Della vita quotidiana fa parte la sanità. Quella di questo territorio non fa segnare miglioramenti veri: tempi di attesa, file, disagi e viaggi della speranza sono all'ordine del giorno. Il Dea di secondo livello resta una pagina mai scritta del libro dei sogni. Infine, i tempi (e i modi) di risposta alle richieste delle imprese. Parliamo delle autorizzazioni, non soltanto ambientali. Dopo la vicenda della Catalent, l'imperativo categorico dei padroni del vapore era stato uno solo: mai più aziende in fuga dalla Ciociaria. Vabbè. Come si creano posti di lavoro? Come si migliora l'ambiente? Come si rilanciano investimenti e consumi? Come si prospetta un futuro ai giovani?

L'eterno presente delle elezioni. Fini a sé stesse

Le elezioni invece non mancano mai. Con i partiti, i candidati e i protagonisti sempre pieni di sfide e di entusiasmo. Per non parlare dei personaggi in cerca d'autore. Poco importa se gli spazi di rappresentanza sono diminuiti drasticamente. Fondamentale è mantenere le posizioni e provare a contare di più. Ma per fare cosa? La realtà è quella di una politica autoreferenziale che può incidere (quando ci riesce) su piccolissimi aspetti. Non su grandi temi. "Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grande novità. L'anno vecchio è finito, ormai. Ma qualcosa ancora qui non va». Appunto. Buon anno.