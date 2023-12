Un post su facebook per mandare un messaggio politico chiaro. Sempre con riferimento ai risultati delle provinciali e agli effetti che potranno avere sulla maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. L'autore è Sergio Crescenzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha sfiorato l'elezione alla Provincia per un solo voto ponderato... del capoluogo (che valeva 306 punti).

Il fatto

Nel post si fa riferimento ad una delibera di giunta dell'undici dicembre scorso. Nel testo del provvedimento c'è un evidente errore. Si legge: «Vista la proposta di deliberazione promossa dal sindaco Nicola Mastrangeli». L'attuale sindaco è Riccardo Mastrangeli, il suo predecessore è Nicola Ottaviani, deputato e coordinatore provinciale della Lega. Scrive Sergio Crescenzi nel post: «Ad un anno e mezzo dalle elezioni comunali c'è confusione anche negli uffici, ancora non si sa chi è veramente il Sindaco... due è meglio di uno».

Ironia a parte, inevitabile il riferimento alle strategie politiche che sono emerse alle provinciali. Non è un mistero che Nicola Ottaviani abbia dato indicazione di votare per Andrea Amata, confermato consigliere provinciale come primo nella lista del Carroccio. Dal Comune di Frosinone potrebbe aver ottenuto almeno dieci voti ponderati. A Ottaviani fanno riferimento i gruppi della Lega ma anche della sua civica e della Lista per Frosinone di Antonio Scaccia. Quanto a Riccardo Mastrangeli, si è sempre definito un sindaco dal profilo civico in quota Lega.

Andrea Amata (consigliere comunale di Vicalvi) è un fedelissimo di Ottaviani e anche due anni fa è stato sostenuto dal parlamentare. In una competizione come quella delle provinciali è normale che possano esserci queste strategie. Tanto più che la maggioranza di centrodestra del Comune capoluogo non si è mossa unitariamente per individuare dei candidati di coalizione. In corsa però c'erano sia Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) che Maurizio Scaccia (Forza Italia). Pure quest'ultimo ha mancato l'elezione per un voto ponderato. C'è comunque un altro elemento da considerare.

La maggioranza uscita dalle urne era composta da 22 consiglieri. Ogni singola preferenza conta 306. Vuol dire un "tesoretto" politico di 6.732 voti ponderati. C'erano i numeri per tenere tutto insieme: la convergenza su Andrea Amata (Lega) e l'elezione di Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). È mancata una strategia politica studiata a tavolino. Per le difficoltà che ci sono all'interno della maggioranza ma anche per i silenzi kafkiani tra i partiti del centrodestra a livello provinciale.

I possibili scenari

Difficile immaginare cosa potrà succedere adesso. Il quadro però è più ampio. Intanto bisognerà capire quali saranno le mosse di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Nella sostanza i tre si muovono già unitariamente. Non hanno bisogno di costituire un gruppo: perciò, se dovessero farlo, l'operazione avrebbe inevitabilmente un significato politico. Perché il passaggio successivo potrebbe essere la richiesta di una rappresentanza in giunta. Insomma, di un assessorato.

A quel punto, però, bisognerebbe capire le intenzioni del sindaco Riccardo Mastrangeli e dell'intera maggioranza. Anche perché il "blocco" di voti ponderati su Andrea Amata ha costituito comunque un segnale politico: esiste uno "zoccolo duro" che fa riferimento a Nicola Ottaviani. Inoltre, fino alle europee è complicato che possa aprirsi una crisi politica. Frosinone è un capoluogo di provincia e i partiti cercheranno di evitare situazioni del genere. Anche se la variabili ci sono. A cominciare dai malumori di alcuni consiglieri eletti nel centrodestra.

La linea di Mastrangeli

Nell'intervista a Ciociaria Oggi il sindaco Riccardo Mastrangeli ha detto fra le altre cose: «Lo "strappo" non l'ho fatto io. Intanto vale la pena di ricordare che non hanno firmato una mozione di fiducia nei confronti del sindaco. Ma il punto vero è che c'è un programma sottoscritto da tutti i consiglieri eletti nel centrodestra. In quel programma si parla di pedonalizzazione di piazzale Kambo, di Brt e di piste ciclabili. Se ci sono persone che non si riconoscono più nel patto che hanno sottoscritto con gli elettori, mi consenta: il problema è loro, non mio». E sarà proprio il programma l'elemento chiave del 2024. Anche e soprattutto nel dibattito in consiglio comunale. Sulle singole delibere. Nelle ultime sedute ci sono stati numeri più bassi del solito. Al tempo stesso, però, segnali di possibili convergenze amministrative con alcuni esponenti delle opposizioni sono arrivati.

La scelta di campo

Un elemento che finora è rimasto costantemente sullo sfondo. Ma prima o poi il centrodestra dovrà porsi il problema se tornare alla composizione iniziale della maggioranza oppure se provare ad aprire alle opposizioni. In Ciociaria la difficoltà di dialogo tra Fratelli d'Italia e la Lega è nota. Inoltre al Comune il sindaco Riccardo Mastrangeli ha delimitato più volte i confini. Sulla base delle priorità programmatiche. Un tema sul quale il primo cittadino non intende effettuare passi indietro. La maggioranza uscita dalle urne nel giugno 2022 aveva questa composizione: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. Più il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, il quale ha raggiunto un'intesa al ballottaggio con Mastrangeli. Si potrà tornare a quell'assetto? Lo capiremo soltanto in consiglio comunale.