Alla fine, comunque la si veda, il punto politico è semplice: il Comune di Frosinone per la seconda volta consecutiva non ha eletto consiglieri provinciali. Due candidati del centrodestra hanno sfiorato il risultato per un soffio. Parliamo di Maurizio Scaccia (Forza Italia) e di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). Entrambi, con un voto ponderato di Frosinone in più, ce l'avrebbero fatta. Vero che con i "se" e con i "ma" non si fa la storia, però il punto è un altro. E cioè che non sono state elaborate strategie finalizzate all'elezione di esponenti del capoluogo. E bisogna considerare che la base di partenza era rappresentata da 22 consiglieri di maggioranza. Ogni singola preferenza conta 306.

Vuol dire un "tesoretto" politico di 6.732 voti ponderati. Insomma c'erano i numeri per tenere tutto insieme: la convergenza su Andrea Amata (Lega) e l'elezione di Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). Era fondamentale però ragionare su uno schema da applicare. Non è stato fatto. Intanto perché nessuno ha preso l'iniziativa. Ma c'è anche un altro elemento da considerare: negli ultimi mesi le fibrillazioni nella maggioranza sono aumentate. E lo "strappo" di ottobre pesa. Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) possono continuare a votare con la maggioranza, ma è evidente che si stanno muovendo liberamente. Lo hanno fatto pure in occasione delle provinciali. Nelle ultime sedute si è registrata qualche assenza di troppo. C'è un calo di concentrazione.

Detto questo, fino alle europee non succederà nulla. Troppo alta la posta in palio. Per tutti. Il sindaco Riccardo Mastrangeli resta concentrato sulle priorità amministrative e finora in consiglio comunale le delibere sono state tutte e sempre approvate. Un elemento che non va sottovalutato. Anche il centrosinistra avrebbe potuto decidere di convogliare i voti ponderati su un unico candidato del capoluogo, con l'obiettivo di farlo eleggere. Probabilmente sia nel centrodestra che nel centrosinistra ci si doveva porre il problema... prima. Nel momento delle candidature al consiglio provinciale. Sul piano politico i prossimi mesi saranno comunque caratterizzati da un'azione forte dei partiti in vista delle europee. Mentre a livello amministrativo inevitabilmente si continuerà a parlare di mobilità sostenibile, di riqualificazione della piazza dello Scalo e di molto altro.

Sono argomenti sui quali delle convergenze programmatiche potrebbero essere trovate tra maggioranza e opposizione. Questo non toglie che il quadro delle comunali del 2022 è profondamente mutato. Nella maggioranza di centrodestra è evidente. Nel centrosinistra pure perché nella coalizione che ha sostenuto Domenico Marzi tutti si muovono per conto proprio: dal Pd alla Lista Marzi, dalla Lista Marini al Polo Civico. In entrambi gli schieramenti si va avanti per forza d'inerzia. Alla giornata.