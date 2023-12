Le elezioni amministrative in 39 dei 91 Comuni della Ciociaria. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano. Ma anche le europee. Nel frattempo però ci saranno pure due appuntamenti congressuali importanti: quello del circolo frusinate del Pd e quello provinciale di Forza Italia. All'orizzonte della politica ci sono mesi complessi e delicati.

Intanto comunque si discute sull'esito delle provinciali del 22 dicembre scorso. Gianluca Quadrini (Forza Italia) si è confermato il più votato. Dice: «Sono molto soddisfatto perché Forza Italia è un partito vivo che giorno dopo giorno conferma la sua voglia di crescere e di essere protagonista nello scenario politico della nostra provincia. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario che dimostra il radicamento del nostro partito sul territorio, facendoci portavoci delle istanze di tutte le nostre comunità. L'impegno, la determinazione e i nostri valori sono sicuramente una risorsa per questo territorio, lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo».

C'è un filo rosso che lega le situazioni politiche dei Comuni di Cassino, Veroli, Isola del Liri e Paliano. Sono delle roccaforti del centrosinistra, in particolare del Pd, che infatti esprime i sindaci Enzo Salera, Simone Cretaro e Domenico Alfieri. Il primo sarà in campo per la conferma, gli altri due no perché hanno completato il numero di mandati consecutivi possibili. A Isola del Liri, invece, Massimiliano Quadrini è adesso un esponente di Azione e ha come obiettivo la conferma. Alle provinciali l'esperimento del centrosinistra è stato provato, con la lista La Provincia dei Cittadini, imperniata sul Pd ma alla costruzione della quale hanno contribuito altresì Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. Si è piazzata al primo posto e sono scattati 5 seggi. Tutti per esponenti Democrat.

Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno e leader di Italia Viva in Ciociaria, ha immediatamente chiuso l'esperienza politica. Con un post pubblicato nei giorni scorsi. Questo: «Quindi, ai trionfalistici annunci di esponenti del Pd, voglio dire chiaramente che Italia Viva per questa ipotetica costruzione del Campo Largo si ferma qui, dati i modi e i mezzi con cui siamo stati osteggiati. State sereni, ci divertiremo nel 2024».

Spiegando: «Peccato per quei 10-15 amministratori che hanno deciso negli ultimi giorni di non votarmi, sollecitati da autorevoli esponenti della nostra lista». Alle comunali il centrosinistra ha bisogno di unità ovunque. Da Cassino a Veroli, da Isola del Liri a Paliano. Ma anche il centrodestra non può prescindere da una coalizione compatta e da candidature a sindaco condivise se vuole davvero provare a espugnare certe roccaforti. Al momento però la situazione non è affatto semplice.

Diverso il discorso per le europee. Le dinamiche nazionali e il voto di opinione sono fattori che incideranno moltissimo. E siccome si vota con il proporzionale, ogni partito guarderà in casa propria. Sul versante delle candidature locali, Mario Abbruzzese sarà nella lista della Lega. In Fratelli d'Italia potrebbe giocarsi le proprie carte Fabio Tagliaferri, assessore ai servizi sociali del Comune di Frosinone ma anche coordinatore del circolo del partito del capoluogo e commissario di quello di Cassino. Sul versante del Pd, difficile (ma non impossibile) che Francesco De Angelis possa essere della partita.

Bisognerà pure capire l'intreccio delle candidature dei big nazionali nella circoscrizione Centro (Lazio, Toscana, Umbria, Marche). Il congresso del circolo di Frosinone dei Democrat sarà indicativo per le successive dinamiche politiche nel capoluogo. Appare tramontata l'ipotesi di una discesa in campo dell'ex sindaco Michele Marini. A questo punto non si può escludere che il presidente regionale Francesco De Angelis e il segretario provinciale Luca Fantini possano sondare la disponibilità di uno dei tre consiglieri comunali: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi. Uno scenario del genere potrebbe cambiare le prospettive del centrosinistra nel capoluogo? Difficile fare previsioni, ma certamente rappresenterebbe una novità non di secondo piano.