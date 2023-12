La partita delle deleghe si preannuncia lunga e complicata. Sicuramente il presidente Luca Di Stefano coinvolgerà tutti i 12 consiglieri provinciali, ma non sarà facile trovare un "punto di caduta" che soddisfi tutte le aspettative e le ambizioni. Nella scorsa consiliatura l'assetto (durato comunque sei mesi) era questo: Valentina Cambone (Polo Civico) vicepresidente e ambiente, Andrea Amata (Lega) edilizia scolastica, Alessandro Cardinali (allora Gruppo Misto) bilancio, Antonella Di Pucchio (Pd) pubblica istruzione, Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia) pari opportunità, Rossana Carnevale urbanistica e turismo, Alessandro Mosticone (Pd) trasporti, patrimonio, caccia e pesca, Enrico Pittiglio (Pd) viabilità e Pnrr, Giuseppe Pizzuti (Lega) sport e digitalizzazione, Gianluca Quadrini (Forza Italia) polizia provinciale, riforme organizzative dell'ente e coordinamento dei lavori dell'aula, Gaetano Ranaldi (Pd) affari generali, Luigi Vacana (Provincia in Comune) politiche culturali.

Assetti cambiati

Intanto però sono cambiati gli assetti, gli equilibri e i rapporti di forza. Pareggio tra centrodestra e centrosinistra: 6-6. Da una parte Fratelli d'Italia (3), Lega (2) e Forza Italia (1). Dall'altra La Provincia dei Cittadini (5) e Provincia in Comune (1). Ricordiamo i risultati delle elezioni. Al primo posto La Provincia dei Cittadini, la lista di centrosinistra formata da Pd, Azione, Italia Viva, Possibile e Demos: 32.827 voti ponderati, il 35,26%. Gli eletti sono stati cinque, tutti del Pd: Alessandro Mosticone (6.837), Luigi Vittori (6.253), Enrico Pittiglio (6.114), Gino Ranaldi (5.025), Antonella Di Pucchio (4.589). Quindi Fratelli d'Italia: 22.466 voti ponderati, il 24,13%. Gli eletti sono stati tre: Alessandro Cardinali (7.816), Roberto Caligiore (4.814), Andrea Velardo (2.771). Poi la Lega: 17.721 voti ponderati, il 19,04%. Due gli eletti: Andrea Amata (5.067) e Luca Zaccari (4.361). Forza Italia ha messo in fila 13.070 voti ponderati, il 14,04%. In aula è (ri)entrato Gianluca Quadrini (8.727). Per Provincia in Comune 7.005 voti ponderati, il 7,53%. Luigi Vacana (4.183) confermato. Rispetto alla scorsa consiliatura Pd e Fratelli d'Italia hanno guadagnato un seggio, la Lega ne ha perso uno. Forza Italia ha ottenuto un consigliere. Provincia in Comune ha confermato il seggio di Luigi Vacana. Le deleghe più ambite sono da sempre la vicepresidenza e il coordinamento dei lavori del Consiglio. Poi edilizia scolastica, ambiente, bilancio e trasporti. Nel Partito Democratico bisognerà tenere conto pure delle diverse gerarchie interne. Nel centrodestra non sarà semplice trovare un punto di equilibrio tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Verso le Europee

Il presidente Luca Di Stefano rappresenta il "centro di gravità permanente" con la legge Delrio. Peraltro già come sindaco di Sora ha evidenziato un profilo civico che gli consente un'impostazione bipartisan. Sullo sfondo resta l'ipotesi del ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri, ma in realtà da anni si tratta di un progetto che non arriva a dama. Mentre invece a giugno ci saranno le elezioni europee, destinate a rappresentare un test importante e decisivo per i partiti ad ogni livello. Anche, anzi soprattutto locale. I leader politici saranno in trincea: da Francesco De Angelis (Pd) a Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia), da Nicola Ottaviani (Lega) a Claudio Fazzone (Forza Italia). Riflettori accesi pure sulle mosse di Luca Di Stefano. Un anno fa venne eletto alla presidenza con una schema civico ma con il sostegno di Pensare Democratico, la corrente maggioritaria del Pd di De Angelis e Battisti. Poi in diverse occasioni si è parlato di possibili contatti tra Fratelli d'Italia e Luca Di Stefano. Indipendentemente dai necessari rapporti istituzionali tra la Regione Lazio (guidata da Francesco Rocca) e la Provincia. Le elezioni europee sono un palcoscenico importante, autorevole e sicuramente indicativo. Ma la domanda è una soltanto: Luca Di Stefano deciderà o no di effettuare delle scelte sul piano politico? Perché in realtà potrebbe anche decidere di fare da spettatore. Sul piano della politica locale questo sarà uno dei temi più importanti, destinato ad incidere non poco sulle dinamiche del futuro.