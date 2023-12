I conti non tornano. Oppure tornano fin troppo bene, ma nessuno vuole esporsi (ed esporlo) fino in fondo. Fatto sta che l'esito delle provinciali ha letteralmente infiammato il dibattito politico all'interno della maggioranza di centrodestra. Al punto che ieri dell'analisi del voto (ponderato) si è parlato in giunta. Non c'era però il sindaco Riccardo Mastrangeli.

La mappa

I punti fermi sono diversi. Il primo: sia a Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) che a Maurizio Scaccia (Forza Italia) è mancato un solo voto ponderato per centrare l'elezione. La risposta di Maurizio Scaccia, capogruppo degli "azzurri", è stata netta: sarà verificata la possibilità di un appoggio esterno al sindaco. Ma ci sono altri elementi da valutare. I voti ponderati a Sergio Crescenzi potrebbero essere stati 5, quindi uno in più rispetto ai consiglieri di Fratelli d'Italia. Però è anche probabile che ulteriori 5 voti siano stati espressi per il partito di Giorgia Meloni. E precisamente: 3 per Alessandro Cardinali e 2 per Roberto Caligiore. Infine, ad Andrea Amata (Lega) sarebbero andati 10 voti ponderati. Mentre, restando nel Carroccio, una preferenza sarebbe stata espressa per Luca Zaccari. Comunque la si valuti, il punto è semplice: non soltanto è mancata una candidatura dell'intera maggioranza, ma non sono state fatte strategie di bilanciamento. Neppure è valso il principio che "ognuno ha votato per i suoi". Ricordiamo la composizione (a 22) della maggioranza così come uscita dalle urne: 5 consiglieri della Lista Ottaviani, 4 di FdI, 3 della Lista per Frosinone, 3 della Lista Mastrangeli, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 di Frosinone Capoluogo. A questi vanno aggiunti il sindaco Riccardo Mastrangeli (che è anche consigliere) e Mauro Vicano, che al ballottaggio ha siglato l'accordo con Mastrangeli.

Aumentano i malpancisti

Bisogna tener presente innanzitutto la posizione dei consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Lo strappo di ottobre non è stato ricucito. Dopo le provinciali ci sono i malumori evidenti di Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (FdI). Inoltre da tempo Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) non appare sintonizzato sulle stesse frequenze del sindaco Mastrangeli. Sono sei voti che potrebbero "ballare" in consiglio comunale. Ne sono tutti consapevoli e ieri nella riunione di giunta si è affrontato pure questo tema. Insomma, la maggioranza potrebbe ritrovarsi da quota 22 a 16. Sullo sfondo resta la possibilità della costituzione di un nuovo gruppo di maggioranza? Forse.

Strategie e grandi manovre

Non è certamente un mistero che l'ex sindaco e coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani abbia sostenuto Andrea Amata, che infatti a Frosinone ha ottenuto 10 voti ponderati. Ma in diversi hanno giocato un ruolo politico. E continueranno a farlo perché parliamo comunque dello scenario futuro del Comune capoluogo. Anselmo Pizzutelli sta studiando la situazione, cercando di capire se esistono o meno margini di ricomposizione all'interno della maggioranza di centrodestra. Massimiliano Tagliaferri, presidente del consiglio comunale e membro della Lista Ottaviani, da tempo si è ritagliato un proprio spazio politico, anche all'interno della maggioranza. Stesso ragionamento per il vicesindaco Antonio Scaccia, leader della Lista per Frosinone. Fabio Tagliaferri, assessore e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, guarda con attenzione a quelli che potrebbero essere i futuri scenari. Perché qualora dovessero venire a mancare alcuni voti all'interno della maggioranza, Riccardo Mastrangeli non starebbe fermo. Ci sono le opzioni sia del Governissimo (con l'apertura alle opposizioni) che del ritorno anticipato alle urne.

Le possibili invasioni di campo

Il commento a caldo di Adriano Piacentini (assessore e fra i tre subcommissari provinciali di Forza Italia) è stato questo: «Al Comune di Frosinone ogni partito avrebbe dovuto votare i propri candidati? Beh, se la regola era questa, allora non ha funzionato. Perché delle "invasioni" nel campo di altri partiti ci sono state. Detto questo, aggiungo che in ogni caso chi milita in un partito dovrebbe votare per i candidati di riferimento». Adriano Piacentini è un politico esperto. È evidente che delle "invasioni di campo" ci sono state e che peseranno inevitabilmente sui rapporti tra i gruppi consiliari ma anche tra i singoli. Detto tutto questo, però, l'opzione di un ritorno anticipato alle urne dovrebbe passare dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalla firma delle dimissioni di massa. In entrambi i casi servirebbero 17 voti: la metà più uno dei 33 consiglieri comunali. Uno scenario difficile, complesso e complicato. Non soltanto perché Frosinone è un Comune capoluogo di provincia e quindi attenzionato dai livelli nazionali e regionali dei partiti della coalizione. Il fatto vero è che alle successive elezioni il centrodestra non andrebbe unito. E ne sono tutti coscienti.