Da mesi Riccardo Mastrangeli è di fatto in campagna elettorale. Presente a ogni tipo di evento, determinato ad accelerare su alcune situazioni amministrative, consapevole (e probabilmente perfino stanco) dei malumori all'interno della maggioranza. Il primo cittadino ha costantemente ripetuto che preferirebbe lo scenario del voto anticipato a quello di un possibile logoramento. Ma potrebbe esserci un'alternativa: il governo del sindaco. Significherebbe rivolgersi all'intero consiglio comunale sulla base del programma amministrativo.

Il dopo provinciali

È stato Maurizio Scaccia, capogruppo di Forza Italia al Comune, a porre il tema. Quando ha rilevato: «Una riflessione appare doverosa per quanto accaduto nella maggioranza del Comune di Frosinone che ha inteso bocciare entrambi i candidati che la rappresentavano». Sottolineando: «Da questo preciso momento Forza Italia valuterà l'appoggio esterno alla giunta Mastrangeli». A cosa si riferisce Maurizio Scaccia? Al fatto che con un solo voto ponderato di Frosinone in più (valeva 306 punti) sia lui che Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia) sarebbero stati eletti consiglieri provinciali. La valutazione dell'appoggio esterno degli "azzurri" a Mastrangeli potrà essere oggetto di confronto all'interno di Forza Italia. Ma va detto che bisognerà tenere conto pure di altri fattori. A cominciare dal ruolo e dal peso politico dell'assessore Adriano Piacentini, fra i tre subcommissari del partito. In ogni caso Mastrangeli non si priverebbe di Piacentini in giunta.

Il discorso politico è differente e non può prescindere da una ricostruzione di quello che è realmente successo nel centrodestra. Cioè: ci sono stati esponenti di FI che hanno votato per candidati di altri partiti? Se pure così fosse, cosa avrebbe potuto fare Riccardo Mastrangeli?

Le strategie della Lega

Indubbiamente dal Comune di Frosinone è arrivata la spinta decisiva all'elezione e al primo posto nella lista della Lega di Andrea Amata. Su indicazione del deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, il quale certamente non si è nascosto. Le motivazioni sono diverse. Intanto perché Andrea Amata è un fedelissimo di Ottaviani. In secondo luogo Nicola Ottaviani ha voluto far capire che sul piano politico Riccardo Mastrangeli (sindaco civico in quota Lega) può contare su 5 esponenti della Lista Ottaviani, su 3 della Lista per Frosinone, su almeno 1 della Lega e su 1 della Lista Mastrangeli. Uno "zoccolo duro" all'interno della maggioranza.

Cosa può succedere

Frosinone è un capoluogo di provincia, peraltro strategico nel panorama del centrodestra nel Lazio. A pochi mesi dalle europee aprire una crisi di maggioranza avrebbe degli inevitabili effetti. Fra l'altro alla Regione Lazio guardano con attenzione a ciò che sta succedendo. Ma in ogni caso bisognerà fare i conti con il quadro locale. A ottobre nel centrodestra c'è stato lo "strappo". I consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) non hanno firmato la mozione di fiducia allo stesso Mastrangeli, che ha revocato le deleghe a Pizzutelli e Bortone. La domanda che tutti si fanno all'interno della coalizione è la seguente: si potrebbero sommare malumori a malumori. Per essere chiari: se Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Sergio Crescenzi (FdI) dovessero decidere di lanciare dei segnali politici, cosa succederebbe in aula consiliare? Considerando che nelle ultime occasioni ci sono state diverse assenze, la maggioranza potrebbe scendere perfino a quota 16-17 (dai 22 che conta sulla carta).

Poi sullo sfondo rimane la possibilità della costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Tra luglio e agosto se ne era parlato. Relativamente ad Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) e Maurizio Scaccia (Forza Italia). Da capire se potrebbero esserci delle evoluzioni sotto questo punto di vista.

L'orizzonte

Riccardo Mastrangeli non esclude affatto l'ipotesi di elezioni anticipate qualora la situazione all'interno della maggioranza dovesse diventare insostenibile sul piano politico. Ma è complicato pensare che possano esserci 17 firme (la metà più uno dei 33 consiglieri) per votare una mozione di sfiducia o per attivare le dimissioni di massa. Quindi vuol dire che dovrebbe essere il primo cittadino a procedere, dimettendosi. Non semplicissimo, ma comunque possibile. L'alternativa è rappresentata dal Governo del sindaco. In una recente intervista a Ciociaria Oggi, Riccardo Mastrangeli ha affermato: «Le aperture di alcuni esponenti delle minoranza sono avvenute sulla base di convergenze amministrative.

Forse si sta maturando l'idea che abbiamo messo in campo proposte programmatiche condivisibili. Di questo non posso che rallegrarmi. Se poi ci saranno anche delle aperture di tipo politico, oggi sinceramente non lo so». Tutt'altro che una chiusura. Sul piano sostanziale significherebbe presentarsi in consiglio comunale con il programma amministrativo e verificare se sussistono le condizioni per una maggioranza ampia e trasversale. Aprendo alle opposizioni. A quel punto il Pd, la Lista Marzi, la Lista Marini, il Polo Civico e anche il Partito Socialista dovrebbero effettuare delle scelte. Le condizioni potrebbero esserci. Sempre Mastrangeli a Ciociaria Oggi: «Il ritorno alle urne fa parte delle dinamiche dell'esercizio della democrazia. Il ragionamento è sempre lo stesso: se il rispetto del programma non è più sostenibile, meglio le elezioni anticipate. Naturalmente io mi ricandiderei. Con lo stesso programma». È un discorso ricorrente. Quanto al centrodestra, silenzio assordante come coalizione.