Il conto alla rovescia è terminato. Si vota per l'elezione dei 12 consiglieri provinciali. Seggi aperti dalle 8 alle 20. Lo spoglio delle schede inizierà mezz'ora dopo la conclusione delle operazioni di voto.

I numeri

I "grandi elettori" sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Le liste sono cinque. Questo l'ordine sulle schede: Fratelli d'Italia, Provincia in Comune, Lega, La Provincia dei Cittadini, Forza Italia. I candidati alla carica di consigliere sono 47 (20 le donne): 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Sono in corsa 10 dei 12 uscenti. Soltanto la vicepresidente Valentina Cambone (Polo Civico) e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia) non saranno della partita.

Le fasce di ponderazione

La fascia più alta è quella della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti): ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Significa che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri.

L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. Gli aventi diritto sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66. Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. L'indice è pari a 30.

I candidati

Per Fratelli d'Italia ci sono il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e i consiglieri comunali Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Velardo (Castrocielo), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna), Cristina Bragaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano), Marianna Cacchi (Anagni). La squadra della Lega: Andrea Amata (Vicalvi), Paula Andreucci (Picinisco), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), Marco Fiorini (Fiuggi), Giacinta Battaglini (Arnara), Giacomo Iozzi (Boville Ernica), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri), Anna Serrecchia (Sant'Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino). I candidati di Forza Italia: Gianluca Quadrini (Arpino), Rossana Carnevale (Pico), Marco Borrelli (Picinisco), Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Maurizio Scaccia (Frosinone).

Il centrosinistra è in campo con la lista La Provincia dei Cittadini (Pd, Azione, Italia Viva, Demos, Possibile). I candidati: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio e i consiglieri Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Alessandro Mosticone (Sora), Gino Ranaldi (Cassino), Luigi Vittori (Ferentino), Angela Mancini (Santopadre), Tania Cipolla (Villa Santo Stefano), Silvia Gabrielli (Giuliano di Roma), Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno.

C'è quindi la lista civica Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro), Armando Papetti (Frosinone) Marco Risica (Fiuggi), Lorna Gessler De Santis (Fiuggi), Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Benedetto Murro (Pignataro Interamna), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino).