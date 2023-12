Tutti approvati i punti all'ordine del giorno di quella che di fatto è l'ultima seduta di questo Consiglio. Perché poi domani si vota per il rinnovo. Un sovrapporsi di destini politici destinato a cambiare diversi equilibri e rapporti di forza.

La seduta

Dicevamo della seduta del consiglio provinciale di ieri, convocata dal presidente Luca Di Stefano. Il bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 hanno superato all'unanimità il secondo passaggio in Consiglio, insieme al Documento unico di programmazione. Il consigliere delegato al bilancio, Alessandro Cardinali, ha ribadito «la volontà dell'Amministrazione provinciale e del presidente Luca Di Stefano di non aumentare le tariffe e le imposte, oltre all'attenzione dedicata all'edilizia scolastica». A chiusura della seduta il presidente Luca Di Stefano ha formulato a tutti gli auguri di Buon Natale. Poi Di Stefano ha ringraziato le uscenti non ricandidate, la consigliera Stefania Furtivo e la vicepresidente Valentina Cambone. Rilevando: «Grazie per tutto quello che avete fatto per la nostra Provincia. È sicuramente un arrivederci. È un dispiacere non avervi più qui nei prossimi due anni ma sono sicuro che saprete farvi valere altrove».

A proposito del Dup, documento unico di programmazione, il consigliere delegato Cardinali, nell'illustrare all'aula le delibere, ha rimarcato che «si tratta di un documento che vede forte la presenza di investimenti dell'Amministrazione Provinciale e del presidente Luca di Stefano, che ha voluto potenziare l'edilizia scolastica, grazie anche ai fondi del Pnrr, con cui è stata altresì finanziata la ristrutturazione del Palazzo provinciale». Il Consiglio ha approvato pure «gli adempimenti inerenti alla ricognizione delle partecipazioni possedute, oltre alla proroga dell'attività dell'Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro fino al 31 dicembre 2025».

Le elezioni

Oggi alle 15.30 è previsto l'insediamento del seggio centrale elettorale e della sottosezione. Si vota domani per l'elezione dei 12 consiglieri. Seggi aperti dalle 8 alle 20. Se però alle 20 dovessero essere presenti nei locali adiacenti ai seggi alcuni elettori, gli stessi saranno ammessi al voto. Le operazioni di scrutinio inizieranno trascorsa almeno mezz'ora della chiusura dei seggi. Gli aventi diritto al voto sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Questo l'ordine delle liste sulla scheda: Fratelli d'Italia, Provincia in Comune, Lega, La Provincia dei Cittadini, Forza Italia. I candidati alla carica di consigliere sono 47 (20 le donne): 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Sono in corsa 10 dei 12 uscenti. Soltanto la vicepresidente Valentina Cambone (Polo Civico) e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia) non saranno della partita.

I sindaci e i consiglieri in corsa per i 12 seggi appartengono a 33 dei 91 Comuni della provincia di Frosinone. Vuol dire che ce ne sono 58 che non hanno amministratori nelle liste. I Comuni che hanno più candidati sono Frosinone e Fiuggi, con 3 ognuno. Poi ci sono Cassino, Sora, Ceccano, Alatri, Anagni, Ferentino, Arpino, Pignataro Interamna, Picinisco, Pico e Castelnuovo Parano con 2 ciascuno. Quindi, con 1 candidato, Aquino, Castrocielo, Patrica, Serrone, Vicalvi, Strangolagalli, Esperia, Arnara, Boville Ernica, Sant'Apollinare, Vallecorsa, San Donato Valcomino, Isola del Liri, Santopadre, Villa Santo Stefano, Giuliano di Roma, Posta Fibreno, Gallinaro, Morolo, Viticuso.

Naturalmente ognuno può votare per chi vuole, ma è chiaro che ad emergere saranno le strategie dei partiti. Specialmente per quanto riguarda la decisione su chi convogliare i voti ponderati.

Il precedente e le ambizioni

Due anni fa, esattamente il 18 dicembre 2021, si votò per i consiglieri provinciali, il mandato dei quali infatti dura due anni (a differenza di quello del presidente, che resta in carica per quattro anni). Due anni fa andò così. Il Pd ottenne 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega 19.883 voti ponderati. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari nel corso della consiliatura è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti.

Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Poi sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro adesso è candidata con Forza Italia). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati. Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata Valentina Cambone). Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in Consiglio entrò Luigi Vacana.

Adesso il Partito Democratico ha deciso di puntare su un'alleanza di centrosinistra con la lista La Provincia dei Cittadini. Unitamente a Italia Viva, Azione, Demos e Possibile. L'obiettivo è quello di eleggere 4 o 5 consiglieri. Intanto per mantenere la maggioranza relativa all'interno dell'aula. Ma anche per cercare di impattare almeno un pareggio con il centrodestra. Per fare questo è necessario che Provincia in Comune confermi il proprio seggio. Inutile aggiungere che il grande favorito rimane Luigi Vacana. Nel centrodestra, invece, si respira aria di sorpasso nei confronti del centrosinistra. Fratelli d'Italia può arrivare a 3 consiglieri provinciali eletti. Traguardo che anche la Lega ritiene di poter centrare. Mentre Forza Italia stavolta non può permettersi di non raggiungere il quorum e quindi di eleggere almeno un consigliere. Fino all'ultimo momento utile la campagna elettorale andrà avanti. Vietato perdere. Per tutti.