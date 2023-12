E dopo i candidati arrivano i... garanti. Il "Comitato per le primarie" decide di adottare tutte le riserve necessarie per indirizzare la consultazione popolare dentro i giusti binari. Così, i promoters hanno nominato un "comitato di garanti" formato da professionisti cassinati che avranno il compito di vagliare le firme raccolte dai candidati ed assicurare il corretto svolgimento delle procedure di voto. Con tanto di gestione dei ricorsi, qualora fosse necessario. Un organo che le segreterie dei partiti hanno incorporato all'interno delle proprie strutture organizzative, ma che i civici, essendo indipendenti dalle sigle, sono stati costretti a nominare da sé per evitare sbavature o scivoloni in una consultazione che, per numero di candidati, non ha precedenti nella storia della città martire.

Il ruolo

In una nota, il "Comitato" comunica che «la macchina organizzativa delle elezioni primarie a Cassino è entrata in funzione a pieno regime ed ufficializzata nella giornata di lunedì 18 dicembre con la nomina del comitato dei garanti». Spiegano: «Cinque i professionisti che avranno l'importante compito di verificare, in ogni sfaccettatura, l'iter di candidatura di coloro che intendono presentarsi alla competizione. Al termine della quale sarà scelto dai cittadini il candidato sindaco alle amministrative del 9 giugno 2024. A coordinare il comitato sarà l'avvocato Vincenzo Marrone mentre per il ruolo di supervisori sono stati nominati l'avvocato Antonella Verrecchia, l'ingegnere Giulia Giangrande, l'avvocato Michele Nardone e l'avvocato Massimo Galasso».

Gli aspiranti

Attualmente i candidati ufficiali in corsa sono: Laura Borraccio, Giuseppe Sebastianelli, Gianrico Langiano, Giorgio Pistoia (alias di Giorgio Di Folco) e Domenico Natale, anche se i termini per la presentazione delle candidature sono stati fissati per le ore 20 di domani.

Che ruolo ha il comitato dei Garanti? «Verificare la regolarità delle candidature e assicurare il rispetto delle norme di omportamento ed etica che i candidati si impegnano a mantenere».

Tornando agli aspiranti alla fascia tricolore, Arduio Incagnoli è impegnato nella raccolta firme, mentre perde terreno la candidatura dell'ex pentastellato Giuseppe Martini, che nei giorni scorsi, come anticipato da Ciociaria Oggi, si era messo a disposizione. Non ha ancora sciolto la riserva, invece, l'ex sindaco Giuseppe Golini Petrarcone, che "adombrato" dalle velleità del fratello Silvestro, in corsa per diventare il candidato sindaco del centrodestra, ha deciso di congelare le sue pretese con i civici.

E, da quello che si apprende, la sua area, che conta, fra gli altri, anche il consigliere comunale Armando Russo, potrebbe a questo punto far convergere il proprio sostegno verso uno dei candidati attualmente in corsa. Una strada, questa, imboccata anche dal consigliere Massimiliano Mignanelli, che ha scelto di restare in seconda fila e caldeggiare uno dei nomi in lizza. Per quanto riguarda, invece, Benedetto Leone, non è un mistero il suo appoggio alla candidatura di Gianrico Langiano. E tra gli ambienti del "Comitato" si mormora che oggi potrebbe arrivare un annuncio importante proprio dal consigliere civico.

E come spesso accade nella politica cassinate, le sorprese potrebbero sparigliare tutte le carte.