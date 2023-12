Il congresso del circolo cittadino del Pd di Frosinone si terrà a gennaio. Un segnale chiaro delle difficoltà di trovare una sintesi sul nome del segretario. Non è una situazione semplice e bisogna tenere presente che parliamo in ogni caso del capoluogo. Dove il centrosinistra ha inanellato tre sconfitte consecutive alle comunali.

L'ipotesi Marini

La comunicazione ufficiale ancora non c'è stata, ma sembra proprio che l'ex sindaco Michele Marini declinerà la proposta di candidarsi per la segreteria del circolo cittadino. A indicare il suo nome erano stati nei mesi scorsi i consiglieri comunali Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi. Il gruppo consiliare ha posto il tema della centralità di Frosinone nelle dinamiche interne del partito. Anche relativamente alle candidature eleggibili negli appuntamenti che contano davvero. Vale a dire le politiche e le regionali. Ma c'è di più. Angelo Pizzutelli avrebbe volentieri concorso alle provinciali, ma poi ha deciso di non scendere in campo perché è apparso chiaro che le strategie della corrente Pensare Democratico erano altre. Con riferimento ai voti ponderati. Dalle indiscrezioni che filtrano sembra che sia in corso un tentativo di "recupero politico completo" di Angelo Pizzutelli da parte del presidente regionale dei Dem Francesco De Angelis. Tornando a Michele Marini, l'ex sindaco da tempo non è iscritto al Pd. E all'interno del consiglio comunale di Frosinone è rappresentata la "sua" civica, che infatti indica Andrea Turriziani. La Lista Marini ha detto no all'idea che l'ex primo cittadino possa ricoprire il ruolo di segretario del circolo Democrat. Spiegando chiaramente di non voler essere una costola del Pd. Motivazione che i vertici del Partito Democratico non hanno preso affatto bene.

La soluzione nel gruppo

A questo punto, però, la situazione non è semplice. Mentre nei mesi scorsi si era pensato all'ipotesi di puntare sui giovani, adesso la situazione è cambiata. Si cerca un profilo di esperienza politica forte. A questo punto la Federazione provinciale potrebbe orientarsi su uno dei tre consiglieri comunali: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Norberto Venturi. Dopo le festività natalizie si capirà meglio quello che potrebbe succedere. Potrebbero pure esserci soluzioni concordate. Sempre però su profili di esperienza. Francesco De Angelis (presidente regionale) e Luca Fantini (segretario provinciale) stanno ragionando sia sul percorso che sulle prossime mosse.

Le provinciali

L'esito delle elezioni provinciali di venerdì sarà oggetto di una riflessione politica seria. Relativamente a Frosinone, riflettori puntati sul risultato che otterrà Armando Papetti, consigliere comunale della Lista Marzi che concorre nella civica Provincia in Comune di Luigi Vacana. Papetti (che ha la tessera del Pd) è un esponente della coalizione di centrosinistra che nel capoluogo ha appoggiato Domenico Marzi alle amministrative di giugno 2022. Nei giorni scorsi Alessandra Mandarelli (pure lei della Lista Marzi) ha detto di aspettarsi che tutti gli esponenti dell'opposizione di Frosinone votino per Armando Papetti alle provinciali. La conseguenza è fin troppo chiara: si capirà facilmente chi ha votato (o non ha votato) per chi. La sensazione è che nel centrosinistra frusinate si sta avvicinando una sorta di "redde rationem".

Il rebus coalizione

A Frosinone la situazione è rimasta ferma all'ultima campagna elettorale. Intanto non c'è stato alcun passo in avanti sul versante dei rapporti tra il Pd e i Socialisti. Come è noto Vincenzo Iacovissi si è candidato a sindaco per proprio conto, con una lista del Psi. Quanto ai Democrat, il risultato alle comunali è stato buono: primo partito della città. La difficoltà è quella di costruire una coalizione in grado di competere con il centrodestra per la vittoria. Nel 2022 c'è stato l'esperimento del Campo Largo, fortemente voluto dall'allora presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Parliamo soprattutto dell'asse tra Pd e Cinque Stelle. Quel tipo di soluzione però non ha funzionato. Sia nel 2012 che nel 2017 e poi nel 2022 le difficoltà sono state anche quelle legate sia alla mancata unità sostanziale nella scelta del candidato sindaco. Oltre alla circostanza di arrivare costantemente all'ultimo istante utile per arrivare alla scelta. E mai si sono celebrate le primarie. Ecco perché il prossimo segretario del circolo cittadino del Partito Democratico avrà un compito tutt'altro che semplice. A gennaio dunque la celebrazione di un congresso destinato a rappresentare comunque un punto di svolta.