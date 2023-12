Presidente della commissione sanità. Alessia Savo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, fa il punto della situazione a dieci mesi dall'elezione. In una fase nella quale il Governatore Francesco Rocca sta accelerando nel settore più importante tra le competenze della Regione. Alessia Savo preferisce tenere la rotta dritta sull'aspetto amministrativo, consapevole che i cittadini attendono risposte concrete e rapide su questi argomenti. È sulla sanità che si decidono gli esiti delle sfide elettorali. Ed è sempre sulla sanità che si misura una classe dirigente.

Presidente Savo, iniziamo dalla fine. Gli ultimi interventi varati dalla Giunta Rocca fanno registrare numeri importanti anche per la Asl di Frosinone in tema di assunzioni e nuove risorse. Quanto incideranno?

«È un buon inizio. E, vede, lo dico con la consapevolezza che il lavoro del Governo Rocca e, per quanto mi riguarda, della commissione regionale Sanità, sia nella sua prima fase, quella in cui alle azioni si accompagna una lunga, difficile ma capillare analisi della situazione che abbiamo trovato al nostro insediamento. L'idea di sanità che ho e che abbiamo è quella che razionalizza le risorse e le utilizza esattamente per rispondere ai bisogni reali della cittadinanza e di un territorio complesso, come quello della nostra provincia, che ha necessità di costruire una medicina di prossimità, diminuire la mobilità regionale ed extra regionale, ridurre i tempi di attesa ai Pronto soccorso e le liste per visite specialistiche, attività diagnostiche e interventi chirurgici. Se questa Amministrazione regionale può permettersi di parlare con i numeri e non darli a caso è perché essi raccontano alcuni dei tanti impegni mantenuti nell'opera di ricostruzione e risanamento della sanità laziale e, in questo caso specifico, di quella della provincia di Frosinone: circa 19 milioni di euro per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio negli ospedali ciociari; 39 nuove assunzioni di cui 35 sono medici che vanno ad aggiungersi ai 14 di dieci giorni fa; 152 stabilizzazioni, 12 sostituzioni e 380 ore di specialistica ambulatoriale per un costo annuale di poco meno di 6 milioni di euro. E questo per citare soltanto gli ultimi provvedimenti varati dalla Giunta, che voglio ringraziare con il presidente Rocca e il direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria". Chiudo ribadendo ciò che ho detto anche in precedenza: le risorse ci sono, ma vanno efficientate e utilizzate con responsabilità, commisurandole alle reali esigenze del territorio e della sua popolazione. Abbiamo molto lavoro da fare ancora e lo faremo».

La seconda domanda era, appunto, su un bilancio del primo anno. Ma a questo punto ci sembra di capire che lo consideri positivo.

«Naturalmente non abbiamo la pretesa di gestire la sanità con una bacchetta magica, tanto più che le problematiche, endogene ed esogene, spesso sono ramificate e non è semplice reciderle alla radice. I conti della sanità sono una ferita ancora aperta e difficile da sanare ma ci stiamo lavorando dall'inizio. Quello che abbiamo fatto in questo primo anno è partire dalle criticità più evidenti e più sofferte dai cittadini-pazienti: penso all'abbattimento del 30% per i tempi attesa ai Pronto soccorso, alle risorse stanziate per una poderosa opera di ricostruzione della sanità del Lazio, a cominciare dalla sicurezza. La tragedia di Tivoli deve insegnare priorità assolute e inderogabili ma le garantisco che il monitoraggio sulle strutture era già iniziato. Oltre ai numeri, però, c'è una grande attenzione al fattore umano perché quando si parla di sanità questo non può assolutamente prescindere. Ed essendo io un medico, so esattamente di cosa parliamo».

Da medico sa perfettamente che il fenomeno delle aggressioni nei Pronto soccorso e nelle strutture sanitarie è purtroppo all'ordine del giorno. Per questo cosa intende fare il Governo Rocca?

«Sicurezza, difesa e immediate azioni concrete per aumentare i sistemi di protezione di medici, paramedici e operatori sono al centro del nostro lavoro, ben consapevoli che la qualità dell'offerta sanitaria non possa assolutamente prescindere dalle tutele di chi è continuamente esposto a gravi rischi personali per assicurare cure, assistenza e dignità a quanti si rivolgono alle strutture pubbliche. Ma a questo vanno aggiunti la ricostruzione del rapporto di fiducia tra sanità e utenti, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e le misure di tutela nella gestione degli accessi. Subito dopo le festività convocherò un tavolo, insieme al commissario straordinario della Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti, proprio per analizzare questo e altri aspetti della sanità provinciale. Cosa che ho intenzione di fare anche nelle altre Asl del Lazio».

Questa è la settimana di Natale ma in Regione c'è il bilancio che incombe: festeggiamenti rinviati?

«Bilanciamo tutto. Fino all'ultimo lavoreremo alla manovra e poi il 24 dicembre sarà festa con la mia famiglia. Ho due bambini piccoli ai quali ho insegnato a comprendere che Natale significa anche l'impegno che la loro mamma ha preso nei confronti dei più fragili. E quindi che festa sia ma, per dirla in "medichese", salvo complicazioni!».