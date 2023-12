Buona la seconda. Convocazione del consiglio comunale, si intende. È stata fissata (come anticipato da Ciociaria Oggi) per giovedì 21 dicembre alle ore 18. La prima invece si terrà mercoledì 20 alle 8.30. Ieri il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri ha indetto la riunione dopo il vertice della conferenza dei capigruppo. Riunione alla quale erano presenti anche il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'assessore al bilancio Adriano Piacentini e i consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Vincenzo Iacovissi (Psi), Angelo Pizzutelli (Pd), Franco Carfagna (Fratelli d'Italia), Giovanni Bortone (Lega), Giovambattista Martino (Lista Ottaviani).

Sarà una maratona: 15 i punti all'ordine del giorno. Al primo c'è la mozione presentata da Vincenzo Iacovissi sulle "criticità della tratta ferroviaria FL6 Roma-Cassino)". L'esponente socialista è riuscito a far anticipare immediatamente il dibattito su un argomento di forte attualità. Poi c'è la proroga della commissione Statuto, quindi la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2026. Dopo tre ratifiche si passerà all'esame del provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate.

A seguire: sette delibere che riguardano altrettanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Una materia ricorrente all'interno dell'aula consiliare. Si chiude con l'aggiornamento degli importi relativi ai diritti di segreteria e di ricerca dovuti per le pratiche urbanistico-edilizie. Si tratta dell'ultima seduta consiliare del 2023. Alla quale il sindaco Riccardo Mastrangeli arriva con un "tris" indubbiamente importante. Negli ultimi giorni le novità non sono mancate: prima il trasferimento di proprietà (dallo Stato al Comune) del complesso di piazzale Kambo, quindi l'attivazione della conferenza di servizi per la realizzazione della strada riservata alle tifoserie ospiti per raggiungere il "Benito Stirpe".

Infine la proroga riguardante lo Stadio del Nuoto. Tre temi sicuramente significativi sul piano amministrativo. L'anno che sta per chiudersi ha visto, sul piano politico, la maggioranza di centrodestra sulle montagne russe. Con votazioni da record (22 su 22 e 19 su 22) sul documento contabile e sugli equilibri di bilancio, ma anche con polemiche, fibrillazioni e fratture. Il tema del prossimo anno, relativamente alla coalizione di maggioranza è uno in particolare. Sintetizzabile in una domanda: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) vanno ancora considerati come esponenti di maggioranza? I tre, unitamente al presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), non hanno firmato ad ottobre la mozione di fiducia al primo cittadino. Con Tagliaferri la questione è stata risolta.

I tre consiglieri in aula hanno continuato a votare con la maggioranza. Ma è inevitabile che si arrivi ad un punto di chiarezza, anche perché ad Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone sono state revocate le deleghe, rispettivamente allo Scalo e ai rapporti con le Università. Ci sono margini per una ricomposizione della coalizione oppure no? Dalla risposta a questa domanda si capiranno strategie, dinamiche e scenari.

Nel frattempo però sembrano essersi aperti spazi importanti con alcuni gruppi ed esponenti delle opposizioni.

Un discorso finora limitato al campo amministrativo, ma potrebbero esserci delle sorprese.

Inoltre, dopo i risultati delle provinciali (che si svolgeranno venerdì 22 dicembre) sicuramente ci saranno delle valutazioni e delle riflessioni da effettuare. L'ultima seduta consiliare del 2023 sarà comunque un test significativo. Con il sindaco Riccardo Mastrangeli che da tempo sta osservando la situazione con estrema attenzione ai dettagli e alle sfumature. Ribadendo, al tempo stesso, che al centro rimane il programma amministrativo sottoscritto da tutti i candidati del centrodestra. Una partita a scacchi destinata a continuare. L'opzione del ritorno alle urne resta sullo sfondo. Però il nodo da sciogliere è: ci saranno mai 17 consiglieri (su 33) determinati a firmare le dimissioni di massa o a presentare e votare una mozione di sfiducia?