Sei giorni all'ora della verità. Perché una cosa è certa: i risultati delle provinciali incideranno moltissimo sugli equilibri, sui rapporti di forza, sulle strategie e sulle dinamiche politiche dei partiti e delle coalizioni. Proprio perché è un appuntamento da addetti ai lavori: alle urne non vanno i cittadini ma i 1.149 amministratori (91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali). Le letture e le interpretazioni dei leader saranno obbligate. Pubblicati intanto i fac simili delle schede elettorali: l'ordine delle liste è lo stesso, ma cambiano i colori secondo le fasce di ponderazione.

Gli indici

Nella fascia della scheda verde (da 30.000 a 100.000 abitanti) ci sono Frosinone e Cassino. L'indice di ponderazione è pari a 306. Vuol dire che la preferenza di ognuno dei 58 amministratori (2 sindaci e 56 consiglieri) conterà 306 punti. Poi la fascia rossa (da 10.000 a 30.000 abitanti), nella quale ci sono 10 Comuni: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali.

L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice di ponderazione è pari a 118. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice.

I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è pari a 66. Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. Nella fascia rossa sono 34.850 i voti ponderati totali. Incideranno più degli altri e faranno la differenza. Come sempre è avvenuto dal 2014 ad oggi. Quelli della scheda verde sono 17.748. Poi ci sono i 15.340 voti ponderati della fascia grigia, i 13.728 della scheda arancione, i 17.490 della fascia azzurra. I seggi in palio sono 12, i candidati in corsa 47 (20 le donne): 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Si ricandidano 10 dei 12 uscenti. Soltanto Valentina Cambone (Polo Civico) e Stefania Furtivo (FdI) non saranno della partita.

Gli obiettivi dei partiti

Non sarà semplice per nessuno fare il pieno di voti ponderati dei propri amministratori. Le logiche territoriali, i malumori e il segreto dell'urna sono elementi che avranno un peso specifico non indifferente. La lista La Provincia dei Cittadini sta in una logica di centrosinistra: Pd, Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. Nel Partito Democratico è ancora una volta Francesco De Angelis (ora presidente regionale dei Dem) in trincea per cercare di serrare le file il più possibile. Perché confermare 4 consiglieri vuol dire ottenere tra i 29.000 e i 30.000 voti ponderati.

Nel centrodestra la posta in palio è la leadership tra gli amministratori. Sia alle politiche che alle regionali Fratelli d'Italia è stato il primo partito anche in Ciociaria. Adesso vuole confermare il trend tra i sindaci e i consiglieri comunali. Ci sono condizioni diverse, per esempio che in tanti Comuni si è votato prima dell'exploit di FdI sul piano nazionale. In ogni caso però obiettivi e strategie non mutano. Il deputato e presidente provinciale Massimo Ruspandini sta motivando tutti.

L'obiettivo è arrivare a 3 consiglieri provinciali eletti. La Lega, dal canto suo, rimane sul pezzo. Il parlamentare e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani vuole confermare i 3 eletti. Sarà una sfida avvincente. Mentre Forza Italia cercherà di ottenere il quorum (nel 2021 non è successo) e almeno un seggio. Il capogruppo Gianluca Quadrini è il favorito. Poi c'è l'unica civica, Provincia in Comune di Luigi Vacana. Si attende la grande conta dei voti ponderati.