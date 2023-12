«Mentre purtroppo cresce la necessità per i cittadini di avere un'assistenza psicologica, un'emergenza che si è amplificata durante la pandemia, l'amministrazione regionale Rocca, in commissione bilancio per la manovra finanziaria, ha bocciato senza nemmeno aprire la discussione l'emendamento proposto dalle opposizioni sul bonus psicologo. Voltano le spalle a migliaia di cittadini e di cittadini del Lazio in seria difficoltà. Un comportamento del tutto irrispettoso verso chi soffre».

Così in una nota le consigliere regionali del Partito democratico Sara Battisti ed Emanuela Droghei.

«I disturbi psicologici - proseguono - colpiscono una fascia di popolazione sempre più ampia, a partire dalle persone più giovani. Una vera emergenza.

E proprio in favore dei giovani dai 6 ai 26 anni verteva l'emendamento che le destre non hanno voluto neanche discutere. Con la misura proposta, infatti, si intendeva rendere strutturale l'erogazione dei voucher per l'assistenza psicologica. Per non lasciare indietro e nessuno e nel contempo risposte concrete al consistente aumento di disagio tra le giovani generazioni. Per il governo Rocca un'occasione persa.

Alcuni temi vanno affrontanti senza preclusioni politiche di sorta. Si parla - concludono - della salute delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi».

A rincarare la dose c'è anche il segretario provinciale dem, Luca Fantini: «Mentre migliaia di ragazze e ragazzi del Lazio chiedono assistenza psicologica e non riescono ad accedere alle cure, l'amministrazione Rocca boccia, senza neanche aprire la discussione, un emendamento della consigliera Battisti per introdurre il bonus psicologo.

Una decisione grave, che penalizza tanti giovani e rende ancor più evidente come la destra se ne infischi degli ultimi, di chi soffre, di chi vorrebbe un aiuto dalle istituzioni e trova solo porte in faccia» ha scritto una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone in merito alla bocciatura dell'emendamento in regione Lazio della consigliera Battisti (Pd) per voucher rivolti ai giovani sulla assistenza psicologica.