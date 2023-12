Con la seduta consiliare del 21 dicembre (ma la data definitiva verrà fissata soltanto dopo la riunione della conferenza dei capigruppo) si chiude un anno intenso al Comune di Frosinone. Sia sul piano politico che su quello amministrativo. All'ordine del giorno ci saranno 15 argomenti e 7 delibere riguarderanno il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio. Si discuterà pure di proroga della commissione statuto e della nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2026. E anche della mozione del consigliere Vincenzo Iacovissi (Psi) sul tema riguardante le "criticità della tratta ferroviaria FL6 Roma-Cassino".

Un anno nel quale la maggioranza di centrodestra ha dato due prove di forza sul bilancio, prima a luglio e poi ad agosto. Ma anche un anno di forti fibrillazioni: sulle piste ciclabili e sul tracciato del Brt soprattutto. Bisogna dire comunque che mai in consiglio comunale la coalizione è andata "sotto". Il punto di svolta ad ottobre, dopo una seduta nella quale si erano registrate assenze e "distinguo". In quel momento si è deciso di effettuare una verifica politica, a strettissimo giro di posta. Una mozione di fiducia al sindaco Riccardo Mastrangeli è stata firmata da 18 dei 22 consiglieri di maggioranza. All'appello sono mancati: il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani), Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Poi sono arrivate le revoche delle deleghe a Pizzutelli e Bortone.

Adesso la situazione è definita. Riccardo Mastrangeli ha messo al centro del confronto il programma con il quale ha fatto la campagna elettorale. Programma sottoscritto dai partiti e dalle liste civiche che l'hanno sostenuto e quindi dai consiglieri di centrodestra eletti. Programma nel quale ci sono le piste ciclabili, il Bus Rapid Transit, la pedonalizzazione della piazza dello Scalo. È questo il motivo per il quale il Sindaco ha deciso di non rincorrere nessuno. Il messaggio lanciato è chiaro: chi non si riconosce più nei progetti individuati, inevitabilmente si allontana dalla maggioranza.

Nella seduta del question time Mastrangeli ha detto: «Quella di Frosinone sarà una Stazione di nuova generazione, realizzata in acciaio e cristallo. Dobbiamo tener presente della vocazione commerciale degli asset ferroviari. L'accordo di programma (all'interno del quale è prevista esplicitamente la completa pedonalizzazione di piazzale Kambo) consentirà il mantenimento dell'Alta Velocità a Frosinone. In questa città c'è un forte istinto di conservazione. Frosinone è una piazza di risparmio, non di investimento. Ci sono paura e timore del futuro. Io dico che abbiamo bisogno di uno scatto culturale e fin quando ci sarò io come sindaco farò di tutto per cambiare la prospettiva. È necessario un approccio al terzo millennio che superi l'istinto di conservazione. La pandemia, la guerra, le migrazioni e il cambiamento climatico hanno determinato spinte fortissime e occorrono investimenti e cambiamenti. La mia azione amministrativa guarda alle nuove generazioni e al futuro. Poi quando non sarò più sindaco, magari ci penserà qualcun altro a riportare il capoluogo indietro di qualche secolo».

Il primo cittadino ha delimitato i confini della maggioranza in questo modo. Mettendo in conto che la coalizione possa scendere da 22 a 18-19 voti. Confidando però nelle importanti "sponde" che ha già trovato nel campo delle opposizioni su alcuni temi amministrativi. Dall'inizio della consiliatura Riccardo Mastrangeli ha avuto sempre buoni rapporti con le forze di minoranza. C'è da capire se potrà esserci in futuro un'apertura politica nei confronti di gruppi o esponenti del centrosinistra.

L'ultima seduta consiliare dell'anno servirà a capire ancora meglio su quanti voti effettivi può contare la maggioranza. E quali potranno essere le dinamiche delle forze di opposizione. La partita politica si giocherà comunque in consiglio comunale.