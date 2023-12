«Noi siamo un gruppo civico e la candidatura alle provinciali di Armando Papetti va letta con questa chiave di interpretazione». A parlare è Alessandra Mandarelli, consigliere comunale della Lista Marzi. Nei giorni scorsi nell'aula di Palazzo Munari, durante il question time, è stata protagonista di un intervento politicamente forte.

Rivolta ai banchi della maggioranza, ha detto fra l'altro: «Tanto l'opposizione ve la fate benissimo da soli». Rileva Alessandra Mandarelli: «I fatti dicono che il centrosinistra sta facendo un'opposizione costruttiva al sindaco Riccardo Mastrangeli. Mentre alcuni settori del centrodestra stanno portando avanti un'opposizione "distruttiva"».

Relativamente alle ormai prossime provinciali, Alessandra Mandarelli argomenta: «Quella di Armando Papetti è una candidatura equidistante dai diversi schieramenti politici. Ho letto e sentito tante cose in questi giorni: sicuramente non abbiamo messo in campo una designazione del genere per rompere il centrosinistra».

Chiediamo alla Mandarelli: Armando Papetti però ha la tessera del Pd, questo non può determinare problemi? Risponde l'esponente della Lista Marzi: «Intanto il tema è stato risolto più di un anno e mezzo fa, quando proprio il Pd ha dato il via libera alla candidatura di Armando Papetti nelle file della Lista Marzi. In secondo luogo per un seggio alle provinciali concorrerà in una lista dal forte profilo civico. Non c'è dubbio, infatti, che Provincia in Comune di Luigi Vacana abbia questa precisa connotazione. Peraltro Luigi Vacana nelle precedenti occasioni ha dimostrato di essere perfettamente in grado di eleggersi da solo. Io dico che il centrosinistra di Frosinone ha una straordinaria occasione per poter esprimere un consigliere provinciale del capoluogo. È un tema che peraltro hanno posto loro, sottolineando (giustamente) la centralità politica di Frosinone. Poi il Pd non ha messo in campo propri esponenti, ma questo è un discorso diverso. Lo ha fatto la Lista Marzi che tutto vuole meno che rompere il quadro del centrosinistra. Ecco perché mi aspetto che i consiglieri di opposizione di Frosinone votino in modo compatto Armando Papetti. Detto questo, siccome non sono abituata a nascondermi dietro un dito, sottolineo che Angelo Pizzutelli avrebbe ampiamente meritato la candidatura alle provinciali. Per tutto quello che ha dimostrato in questi anni. Penso alle preferenze che ha sempre ottenuto e a tanto altro. Questo però è un argomento che riguarda il Pd. Come Lista Marzi abbiamo dimostrato di essere autonomi, indipendenti e non funzionali a nessun tipo di logica. Aggiungo inoltre che Luigi Vacana alle comunali ha sostenuto la candidatura a sindaco di Domenico Marzi. Sarà interessante vedere quanti voti ponderati otterrà a Frosinone Armando Papetti».

Alessandra Mandarelli è stata assessore e consigliere regionale. Ha una forte esperienza politica. Fin troppo evidente che la sua presa di posizione è finalizzata a capire quali potranno essere le dinamiche dell'opposizione in aula. Nell'ultima seduta di consiglio comunale, Alessandra Mandarelli ha notato: «In quest'aula continuiamo ad assistere ad un'anomalia: il dibattito si svolge tra i consiglieri (di maggioranza o di opposizione) e i dirigenti, che in questo modo vengono messi in imbarazzo. Siamo qui per rivolgere le interrogazioni agli assessori e alla giunta, non ai dirigenti. Si tratta di un modo di fare inopportuno e poco rispettoso, perfino della centralità della politica. Non possono e non devono rispondere i dirigenti (che hanno un ruolo di supporto tecnico). Rispondano gli assessori e la giunta». Un intervento che ha rappresentato una scossa politica bipartisan.