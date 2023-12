Mancano dieci giorni all'ora della verità. Il 22 dicembre, dalle 8 alle 20, urne aperte per l'elezione dei 12 consiglieri provinciali. A seguire lo spoglio. I "grandi elettori" sono 1.149: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Come da nove anni a questa parte, quindi, è una campagna elettorale per addetti ai lavori. I leader dei partiti stanno serrando le file, ma anche loro sanno che nei labirinti del voto ponderato ci sono altri fattori che peseranno non poco. Per esempio il ruolo dei sindaci.

Però esistono anche i rapporti personali, le amicizie, le logiche trasversali. Perfino le tentazioni di "sgambettare" un alleato piuttosto che un avversario. Le elezioni provinciali ai tempi della legge Delrio sono queste. Per tre volte si è votato per il presidente (il mandato dura quattro anni), per cinque, compresa la prossima, per i consiglieri (il mandato dura due anni). Nel segreto dell'urna i "franchi tiratori" in servizio permanente effettivo hanno sempre riservato sorprese. E fatto la differenza. Stavolta non ci saranno eccezioni. Fra l'altro "l'esercito" dei delusi e dei malpancisti sta crescendo in progressione geometrica.

Il tipo di elezione

Si tratta di una consultazione dal profilo fortemente proporzionale. Ogni partito fa la corsa per proprio conto. Cercando di intercettare non soltanto più voti ponderati possibili, ma anche provando a "distribuirli" in modo tale da determinare lo scatto di più seggi. Non ci sono Comuni commissariati, quindi il quadro degli aventi diritto è al completo. In totale ci sono a disposizione 99.156 voti ponderati. Nei 2 Comuni della fascia verde i voti ponderati sono 17.748. Parliamo di Frosinone e Cassino. Gli aventi diritto al voto sono 58 (2 sindaci e 56 consiglieri). L'indice di ponderazione è pari a 306. Ancora una volta saranno i Comuni della fascia rossa (10 in totale) quelli dai quali verrà il contributo maggiore. Visto che in questi centri si concentrano ben 34.850 voti ponderati. Parliamo dei 10 Comuni con una popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice di ponderazione è pari a 118. Ci sono i 15.340 voti ponderati. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice. I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice è pari a 66. I voti ponderati in totale sono i 13.728. Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. I voti ponderati sono 17.490. L'indice è di 30.

Le diverse partite

I candidati in corsa sono 47 (20 le donne): 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. Nel centrodestra riflettori puntati sul "derby" tra Fratelli d'Italia e Lega. Entrambe le forze politiche hanno come obiettivo quello di eleggere tre consiglieri. In palio c'è la supremazia nella coalizione sul versante degli amministratori locali. Non è un particolare di poco conto, dal momento che all'orizzonte ci sono le elezioni europee e le amministrative in 39 dei 91 Comuni della Ciociaria. Con la continua diminuzione della percentuale dell'affluenza, è evidente che il peso di sindaci, assessori e consiglieri comunali è destinato ad aumentare. Il Partito Democratico, attraverso una lista di centrosinistra, proverà a cercare di mantenere la leadership: nel mirino 4-5 consiglieri eletti.

I candidati

Per Fratelli d'Italia ci sono il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e i consiglieri comunali Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Umberto Santoro (Alatri), Andrea Velardo (Castrocielo), Antonio Cardillo (Pignataro Interamna), Cristina Bragaglia (Patrica), Enilde Tucci (Serrone), Mariella Bruni (Ceccano), Marianna Cacchi (Anagni). La squadra della Lega: Andrea Amata (Vicalvi), Paula Andreucci (Picinisco), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), Marco Fiorini (Fiuggi), Giacinta Battaglini (Arnara), Giacomo Iozzi (Boville Ernica), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri), Anna Serrecchia (Sant'Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino). I candidati di Forza Italia: Gianluca Quadrini (Arpino), Rossana Carnevale (Pico), Marco Borrelli (Picinisco), Marta Di Cocco (Castelnuovo Parano), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo Parano), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Maurizio Scaccia (Frosinone). Il centrosinistra è in campo con la lista La Provincia dei Cittadini (Pd, Azione, Italia Viva, Demos, Possibile). I candidati: il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio e i consiglieri Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Alessandro Mosticone (Sora), Gino Ranaldi (Cassino), Luigi Vittori (Ferentino), Angela Mancini (Santopadre), Tania Cipolla (Villa Santo Stefano), Silvia Gabrielli (Giuliano di Roma), Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno. C'è quindi la lista civica Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro), Armando Papetti (Frosinone) Marco Risica (Fiuggi), Lorna Gessler De Santis (Fiuggi), Claudia Crescenzi (Morolo), Rosaria Benedetto Murro (Pignataro Interamna), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino).