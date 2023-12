C'è tanta circospezione nell'aria. La volontà di riuscire, mai come questa volta, è tanta. In tutti gli schieramenti. Perché in palio non c'è solo il governo della città di Cassino, bensì gli equilibri politici sulle scacchiere della Provincia e della Regione: fili che si intrecciano tra loro in un'unica matassa che negli ultimi giorni è finita nelle mani delle segreterie nazionali dei partiti, come ha confessato il commissario di Fratelli d'Italia Fabio Tagliaferri a Ciociaria Oggi: «La questione è già all'attenzione dei livelli provinciali, regionali e nazionali dei partiti del centrodestra. Cassino è una città importante e strategica». Ovvero, la spinosa questione delle trattative nel centrodestra cassinate è sopra la scrivania di Arianna Meloni, segretaria nazionale del partito.

Pugno di ferro

Tagliaferri ha tutta l'intenzione di arrivare a dama: mettere in piedi una coalizione identitaria, marcatamente trainata dai partiti - o meglio - da FdI, "primus inter pares" tra le forze di centrodestra. Per questo la scelta della Lega di levare le tende dal campo del centrodestra non gli è per niente piaciuta. E lavora per tenersi stretti gli altri tre alleati: Forza Italia, Noi-Moderati e Udc. E non perde occasione per ribadirlo: «Spalla a spalla fino a giugno per far vicere il centro destra anche a Cassino con Rossella Chiusaroli e Pietro Pacitti e Guliano di Prete e tutti gli amici che si riconoscono senza se e senza ma nei valori incarnati dal governo Rocca e dal governo guidato da Giorgia Meloni» ha scritto in una nota sui social, ritratto con la capo-delegazione degli azzurri Chiusaroli.

Parole che rappresentano l'ennesimo guanto di sfida lanciato ai "cugini" del "Comitato per le primarie" che, invece, continuano a lavorare per strutturare il progetto della consultazione popolare e dimostrare, al centrodestra più che a Salera, che per sbancare i seggi a giugno del 2024 l'unica cosa da fare è «puntare sul coinvolgimento diretto della società civile», come ha ribadito il consigliere comunale Benedetto Leone. A cui fa eco, in queste ore, l'ex Giuseppe Sebastianelli.

«È iniziata la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della mia candidatura alle primarie che si terranno a Cassino il 28 gennaio 2024 con il supporto della lista "Cassino protagonista"», annuncia Sebastianelli.

«Sì, stavolta la città è chiamata ad un compito importante per il futuro e per la creazione del polo alternativo all'attuale maggioranza. Con il voto delle primarie i cittadini possono votare il loro candidato sindaco che dovrà guidare per i prossimi cinque anni il comune di Cassino verso nuovi traguardi e aspettative in tanti settori della vita: di lavoro, di turismo, di sanità, di occupazione giovanile e della gestione del tempo libero, non lasciando nessuno da solo, garantendo servizi alla terza età. Ancora una volta, in qualità di co-promotore delle primarie, ribadisco che la partecipazione è aperta a tutti i cittadini».