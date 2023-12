Mancano tredici giorni all'appuntamento con le urne. Ma attenzione: ancora una volta si tratta di un'elezione riservata agli addetti ai lavori. Vale a dire ai 1.149 amministratori: 91 sindaci e 1.058 consiglieri comunali. Da nove anni la Provincia è un ente di secondo livello, a norma delle disposizioni contenute nella riforma Delrio, entrata in vigore nel 2014. Però alle provinciali guardano tutti i partiti, nessuno escluso. Il 22 ottobre saranno in palio 12 seggi da consigliere. Le grandi manovre sono nel vivo. Rigorosamente lontano dai riflettori.

I voti ponderati

In totale a disposizione ci sono 99.156 voti ponderati. I fattori sui tavoli delle segreterie dei partiti sono tanti. A cominciare dalle indicazioni di tipo politico. Ma è chiaro che conteranno pure le dinamiche territoriali. Tanto più che in primavera andranno al rinnovo 39 dei 91 Comuni della Ciociaria. Tra i quali Cassino, Veroli, Isola del Liri, Paliano: centri grandi e strategici. Tutti peraltro governati dal centrosinistra. Il Pd esprime i sindaci di Cassino (Enzo Salera), Veroli (Simone Cretaro), Paliano (Domenico Alfieri). Mentre il primo cittadino di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, è di Azione. Cretaro e Alfieri non saranno della partita, Salera e Quadrini sì.

In ogni caso il centrosinistra ha l'esigenza di difendere quelle che sono delle roccaforti. Mentre il centrodestra cercherà di espugnarle: le roccaforti naturalmente. Sotto questo punto di vista le provinciali saranno comunque un test. Dicevamo dei 99.156 voti ponderati. Ancora una volta saranno i Comuni della fascia rossa (10 in totale) a fare a differenza. Visto che in questi centri si concentrano ben 34.850 voti ponderati. Parliamo dei 10 Comuni con una popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti: Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Sora e Veroli. I "grandi elettori" sono 170: 10 sindaci e 160 consiglieri comunali. L'indice di ponderazione è 205. Nei 2 Comuni della fascia verde i voti ponderati sono 17.748. Parliamo di Frosinone e Cassino. Gli aventi diritto al voto sono 58 (2 sindaci e 56 consiglieri). L'indice di ponderazione è pari a 306.

Quindi la fascia grigia (da 5.000 a 10.000 abitanti), con 10 Comuni: Arce, Arpino, Boville Ernica, Ceprano, Cervaro, Paliano, Piedimonte San Germano, Ripi, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido. Alle urne andranno in 130: 10 sindaci e 120 consiglieri. L'indice di ponderazione è pari a 118. Ci sono i 15.340 voti ponderati. A seguire la scheda arancione (da 3.000 a 5.000 abitanti), con 16 Comuni: Amaseno, Aquino, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Castrocielo, Esperia, Morolo, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Torrice.

I "grandi elettori" sono 208: 16 sindaci e 192 consiglieri comunali. L'indice è pari a 66. I voti ponderati in totale sono i 13.728.

Infine la fascia azzurra (fino a 3.000 abitanti): racchiude 53 Comuni. E gli aventi diritto al voto sono 583: 53 primi cittadini e 530 consiglieri comunali. I voti ponderati sono 17.490. L'indice è di 30.

Numeri, liste e nomi

I candidati in corsa sono 47 (20 le donne): 12 della Lega, 10 di Fratelli d'Italia, 9 de La Provincia dei Cittadini, 9 di Provincia in Comune, 7 di Forza Italia. I sindaci e i consiglieri in corsa per i 12 seggi fanno riferimento a 33 dei 91 Comuni del territorio. Gli uscenti che cercheranno la conferma sono 10 su 12. Non sono ricandidate Valentina Cambone (due anni fa eletta nel Polo Civico) e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia). I Comuni che hanno più designati sono Frosinone e Fiuggi, con 3 ognuno. Poi ci sono Cassino, Sora, Ceccano, Alatri, Anagni, Ferentino, Arpino, Pignataro Interamna, Picinisco, Pico e Castelnuovo Parano con 2 ciascuno. Quindi, con 1 candidato ciascuno, Aquino, Castrocielo, Patrica, Serrone, Vicalvi, Strangolagalli, Esperia, Arnara, Boville Ernica, Sant'Apollinare, Vallecorsa, San Donato Valcomino, Isola del Liri, Santopadre, Villa Santo Stefano, Giuliano di Roma, Posta Fibreno, Gallinaro, Morolo, Viticuso.

Gli ultimi precedenti

Per il consiglio provinciale si è votato nel 2021. Il Partito Democratico ottenne 29.231 voti ponderati, in virtù dei quali vennero eletti 4 consiglieri: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Gaetano Ranaldi, Alessandro Mosticone. Per la Lega 19.883 voti ponderati. Gli eletti furono 3: Luca Zaccari, Gianluca Quadrini, Andrea Amata. Adesso Quadrini è il capogruppo di Forza Italia, mentre al posto di Zaccari nel corso della consiliatura è subentrato Alessandro Giuseppe Pizzuti. Fratelli d'Italia ottenne 15.368 voti ponderati, eleggendo 2 consiglieri: Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti. Poi sono entrate Stefania Furtivo e Rossana Carnevale (quest'ultima peraltro adesso è candidata con Forza Italia). Quindi il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli: 13.592 voti ponderati.

Consiglieri eletti: Alessandro Cardinali e Alessandro Rea (al posto del quale è subentrata l'attuale vicepresidente dell'ente, Valentina Cambone).

Per Provincia in Comune 10.717 voti ponderati: in Consiglio entrò Luigi Vacana. Un anno fa invece la vittoria di Luca Di Stefano come presidente: 33.450 voti ponderati, pari al 35,69%. Luigi Germani al 34,38% (32.224 voti ponderati), Riccardo Mastrangeli al 29,08% (27.185). Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri provinciali il profilo proporzionale della competizione è molto forte.

La situazione è mutata per quanto riguarda i rapporti di forza e gli equilibri nei diversi Comuni. Resta da capire fino a che punto. Ad ogni modo il Pd ha scelto la strada di una coalizione di centrosinistra, con Azione, Italia Viva, Demos e Possibile. L'obiettivo è eleggere tra i 4 e i 5 consiglieri. Fratelli d'Italia punta a quota 3. Come la Lega. Mentre Forza Italia vuole archiviare il mancato raggiungimento del quorum di due anni fa ed eleggere almeno un esponente. Luigi Vacana rincorre l'ennesima conferma. Sarà una competizione avvincente.